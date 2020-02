Rockets annonce Covington et Bell sans autre expansion

Mercredi soir, les Houston Rockets ont annoncé officiellement les acquisitions de l’attaquant Robert Covington et du grand homme Jordan Bell du Minnesota, ainsi qu’un futur choix de deuxième ronde.

Dans le cadre d’un échange complexe de quatre équipes et de 12 joueurs, les Rockets envoient les centres Clint Capela et Nene à Atlanta, ainsi que le gardien Gerald Green et leur choix de premier tour lors du repêchage de la NBA 2020 à Denver.

Parce que Covington et Bell gagnent plusieurs millions de dollars de salaire combiné de moins que Capela, Nene et Green, il y avait des rapports dans les heures qui ont suivi l’accord verbal que les Rockets espéraient étendre encore plus l’accord, car les règles de la NBA sur le plafond salarial le permettent ci-dessus. les équipes de plafond pour récupérer 125% de leur salaire sortant dans un métier.

Les rapports avaient indiqué que Houston voulait décrocher à la fois un défenseur d’aile (Covington) et un grand homme éprouvé pour aider à remplacer le rebond et la protection de la jante de Capela, et un commerce plus important aurait pu permettre à GM Daryl Morey d’absorber un contrat d’une autre équipe pour s’adapter à cette seconde avoir besoin.

Mais avec l’échéance commerciale 2019-2020 à quelques heures à 14 heures. Jeudi après-midi, heure centrale, les Rockets n’ont apparemment pas réussi à faire fonctionner une telle expansion. Ils recevront plusieurs exceptions commerciales, ce qui pourrait aider à faciliter une acquisition ultérieure.

Les Rockets pourraient également théoriquement se tourner vers le prochain marché de rachat, qui devrait démarrer peu de temps après la date limite avec les vétérans qui n’ont pas échangé, pour sécuriser le centre souhaité.

Un petit avantage pour le commerce qui n’est pas développé est qu’il a permis à la NBA de le traiter plus rapidement, tout en facilitant un processus d’examen médical plus rapide pour les équipes et les joueurs impliqués.

Sur cette base, il semble que Covington et Bell pourraient être disponibles pour jouer pour les Rockets lors du prochain match de l’équipe jeudi. Cette possibilité semblait très improbable mercredi plus tôt, alors qu’il était question d’une expansion commerciale, ce qui aurait pu entraîner les pourparlers le lendemain.

Dans l’annonce commerciale officielle, voici comment les Rockets ont caractérisé l’acquisition de Covington, 29 ans:

Pour sa carrière, Covington est apparu en 374 matchs avec 327 départs avec une moyenne de 12,8 points, 5,6 rebonds, 1,5 passes décisives, 1,7 interceptions et 2,3 3 points marqués en 29,8 minutes par match. Il tire également 81,2% de la ligne de faute pour sa carrière.

Datant de 2014-15, Covington rejoint James Harden et Paul George en tant que seuls joueurs à avoir en moyenne au moins 13,0 points, 5,0 rebonds, 1,50 interceptions et 2,0 points à 3 points. Sur cette même période, Covington, Harden et Andre Drummond sont les seuls joueurs avec au moins 4 500 points, 2 000 rebonds, 500 passes décisives, 600 interceptions et 300 blocs.

Pendant ce temps, voici ce que l’annonce a dit au sujet du Bell de 6 pieds 9 pouces, qui pourrait remplir quelques minutes de Capela à l’intérieur:

Par 36 minutes jouées pour sa carrière, Bell, âgé de 25 ans, affiche en moyenne 11,2 points, 9,2 rebonds, 3,8 passes décisives, 1,1 interception et 2,3 blocs. En 16 départs en carrière, Bell a obtenu une moyenne de 7,5 points, 5,5 rebonds, 3,0 passes décisives et 1,6 bloc en 22,1 minutes tout en tirant 62,7% depuis le sol et 80,0% depuis la ligne.

Bell était membre de l’équipe de championnat de Golden State en 2017-18 et a joué en moyenne 13,8 minutes contre Cleveland en finale de la NBA tout en tirant à 71,4% du sol. Pour 36 minutes disputées en 32 matchs éliminatoires en carrière, Bell a une moyenne de 10,6 points, 8,5 rebonds, 3,4 passes décisives, 1,3 interceptions et 2,1 blocs.

La date limite de transaction arrive à 14 heures. Heure centrale jeudi, avec des pourparlers de rachat susceptibles de commencer autour de la ligue peu de temps après.

Covington et Bell feront probablement leurs débuts avec les Rockets lors du match sur route jeudi soir à Los Angeles contre les Lakers, qui débute à 21h30. Central. Il sera diffusé au niveau national sur TNT.

.