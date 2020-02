Rockets et Jeff Green confiants dans sa rotation à Houston

Jeff Green reste sur un contrat de 10 jours, mais il serait impossible de le savoir de la façon dont les Houston Rockets parlent de lui.

En trois sorties en tant que centre de sauvegarde de Houston derrière P.J.Tucker, Green marque en moyenne 9,3 points et 3,0 rebonds en 18,0 minutes par match, et il tire 83,3% du terrain et 71,4% sur 3 points.

Les Rockets (37-20) ont remporté chacun de ces matchs à deux chiffres.

S’exprimant lundi avant les débuts à domicile de Green au Toyota Center, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni a déclaré à propos du vétéran de la NBA de 6 pieds 8 pouces:

Je pense que Jeff va être vraiment bon. La longueur, l’athlétisme, il sait jouer. Il va remplir un joli rôle.

En comparaison, D’Antoni n’était pas tout à fait aussi optimiste en ce qui concerne le temps de jeu potentiel pour le nouveau venu DeMarre Carroll – même si Carroll a un contrat standard et Green seulement 10 jours.

D’Antoni a déclaré:

Nous verrons comment DeMarre progressera. Nous avons beaucoup de gars. Cela rend les choses vraiment difficiles. Quand tout le monde est en bonne santé… c’est difficile de jouer tout le monde. Comme en Utah, DeMarre n’a pas joué.

Quelques minutes plus tard, on a demandé à Green dans les vestiaires de la maison si des discussions étaient en cours sur la prolongation de son contrat de 10 jours. Il a répondu:

Mon état d’esprit en ce moment est juste inquiétant pour ce soir. Je suis un type de gars vivant dans le moment. Le reste prendra soin de lui-même.

Sur la base de son jeu solide, la décision de conserver Green est devenue une évidence pour GM Daryl Morey et les Rockets. À son tour, cela pourrait réduire davantage l’incertitude de Green quant à son avenir.

Bien que le vétéran de 13 ans de la NBA ait passé la majeure partie de sa carrière en tant qu’attaquant, Green a indiqué lundi qu’il n’avait aucune inquiétude concernant son nouveau rôle de centre pour D’Antoni et les Rockets plus petits. Ses perspectives:

Ce n’est pas un défi. C’est juste du basket. C’est quelque chose que j’ai fait la plupart de ma carrière. Je l’ai fait depuis mon année recrue jusqu’à maintenant, en jouant plusieurs positions. À la fin de la journée, il s’agit de jouer avec confiance, de jouer avec cœur.

Green sera admissible à jouer dans le match à domicile de mercredi contre Memphis dans le cadre de son contrat actuel de 10 jours. À partir de là, le joueur de 33 ans devra signer un deuxième contrat de 10 jours ou un contrat standard de fin de saison pour jouer dans des matchs au-delà, à partir de samedi à Boston.

Compte tenu des contributions de Green jusqu’à présent, un accord avec les Rockets plus tard cette semaine sur un nouveau contrat semble inévitable.

