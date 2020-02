Rockets et Morey ont la possibilité d’étendre le commerce à Covington

Les Houston Rockets et le GM Daryl Morey ont une occasion unique de développer l’énorme commerce de mardi soir impliquant Clint Capela et Robert Covington, qui a été accepté en principe mais non finalisé.

Les règles du plafond salarial de la NBA permettent aux équipes de récupérer 125% de leur salaire sortant dans un métier. Dans l’accord de Covington, Gerald Green (à Denver) et Jordan Bell (à Houston) ne comptent pas pour ce chiffre, car ils sont chacun acquis avec des exceptions de salaire minimum.

Du point de vue de Houston, Capela à 16,5 millions de dollars, Covington à 11,3 millions de dollars et Nene à 2,6 millions de dollars sont les trois salaires importants, car ils ont tous été acquis avec des ressources non minimales. Capela et Nene sont tous deux envoyés à Atlanta.

Parce que Covington gagne près de 8 millions de dollars de moins que Capela et Nene combinés, les Rockets ont la possibilité d’apporter un salaire supplémentaire grâce à une version élargie du commerce.

Sur la base des salaires de l’accord actuel, les Rockets peuvent ajouter un salaire pouvant atteindre 5,8 millions de dollars tout en restant inférieur à la ligne de taxe de luxe de la ligue. S’ils sont prêts à payer la taxe, ils pourraient récupérer près de 12 millions de dollars.

Bien que Tilman Fertitta n’ait apparemment imposé aucune restriction financière à Morey à l’échéance de cette année, les Rockets n’ont payé la taxe sur aucune des trois saisons de Fertitta en tant que propriétaire. Ainsi, il reste à voir s’ils accepteraient réellement une telle décision. Mais même si ce n’est pas le cas, 5,8 millions de dollars représentent toujours une tranche salariale importante.

Des rapports antérieurs à l’accord indiquaient que Morey visait à acquérir à la fois un joueur de l’aile (Covington) d’ici la date limite des échanges de jeudi et un centre de remplacement pour Capela. Dans la construction actuelle de l’accord, ils ont le premier mais pas le dernier.

Il est également possible que Houston se tourne vers le marché du rachat après la date limite pour répondre aux besoins du centre, mais il n’est pas clair pour le moment qui seront les joueurs disponibles et s’ils choisiraient Houston.

Ainsi, au lieu d’attendre l’incertitude des rachats, Morey et les Rockets pourraient préférer faire un autre ajout via le commerce. Bien que les Rockets soient limités en ce qui concerne les actifs négociables, depuis le choix de première ronde de Houston en 2020 pour Denver dans le commerce Capela, d’autres équipes pourraient toujours être incitées à participer à une version élargie car les Rockets sont désormais en mesure de retirer le salaire d’une autre équipe. livres.

Comme Wojnarowski d’ESPN l’a indiqué, il existe deux voies principales que Morey pourrait suivre. Le premier serait de chercher un bon joueur (probablement un centre) qui pourrait aider maintenant. Par exemple, l’acquisition du gros homme Kevon Looney – que les Rockets ont ciblé lors de l’agence libre de l’été dernier – permettrait aux Warriors d’éviter la taxe, tout en ne poussant pas les Rockets dessus.

L’autre possibilité, comme le note Wojnarowski, prend un mauvais contrat pour les actifs. Par exemple, si les Rockets sont confiants dans leur capacité à attirer un centre de rotation sur le marché des rachats, ils pourraient utiliser cette fenêtre d’appariement des salaires et leur deuxième place de liste ouverte pour contracter un contrat à valeur négative. Cela pourrait être d’aider une équipe à éviter la taxe de luxe, ou éventuellement de leur donner une marge de manœuvre supplémentaire pour l’agence gratuite 2020.

Ce faisant, l’autre équipe pourrait donner à Houston un futur choix de draft pour aider Morey et les Rockets à reconstituer leur stock d’actifs, qui a été considérablement vidé ces derniers mois. Entre l’accord de Covington et le commerce de la dernière saison pour Russell Westbrook, les Rockets ont renoncé à trois futurs choix de première ronde (2020, 2024, 2026).

Ils ont également distribué bon nombre de leurs futurs choix de deuxième ronde. Cette route pourrait permettre aux Rockets de récupérer une partie de ces actifs perdus.

Pour obtenir un choix de première ronde, le salaire reçu par Houston devrait probablement être supérieur à 5,8 millions de dollars – ce qui pousserait les Rockets en territoire fiscal. Mais comme Fertitta aurait donné son feu vert en ce qui concerne les dépenses à l’échéance commerciale de cette année, cela ne peut être exclu.

Un inconvénient potentiel pour ne pas finaliser immédiatement le commerce est que Covington ne pourra pas jouer pour sa nouvelle équipe jusqu’à ce que la ligue approuve officiellement l’accord, et jusqu’à ce que tous les joueurs impliqués se présentent à leur nouvelle destination et réussissent leur physique.

Cela signifie qu’il est très peu probable que Covington soit disponible pour les prochains matchs consécutifs de Houston, jeudi à Los Angeles et vendredi à Phoenix. Mais compte tenu de la taille de l’accord et du nombre historiquement élevé de joueurs impliqués, cela peut avoir été le cas quoi qu’il arrive.

Malgré cela, les Rockets (32-18) ont certainement encore un chemin à parcourir sans nouveaux joueurs, étant donné qu’ils ont maintenant remporté six de leurs huit derniers matchs au total – y compris les quatre dernières victoires sans Capela.

En attendant, ils ont jusqu’à la date limite des échanges 2019-2020 à 14 heures. Central jeudi pour sonder la ligue et envisager tous les scénarios. Quelques heures plus tard, les Rockets s’inclineront contre les Lakers (38-11) à 21h30. Heure centrale du Staples Center.

