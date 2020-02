Rockets garantira pleinement la dernière saison du contrat de P.J. Tucker

Les Houston Rockets prévoient de garantir pleinement la quatrième et dernière année du contrat de P.J.Tucker pour la saison 2020-21, selon un rapport publié dimanche soir par The Athletic’s Shams Charania.

Le Tucker de 6 pieds 5 pouces, qui est maintenant le centre de départ de Houston dans le cadre d’une transition récente vers une gamme plus petite, fera un peu moins de 8 millions de dollars la saison prochaine. Moins de la moitié du montant de cette dernière année était auparavant garanti aux termes de son contrat de 32 millions de dollars sur quatre ans, que Tucker a signé avec les Rockets en juillet 2017.

En trois saisons à Houston, Tucker est en moyenne de 6,9 ​​points (37,1% sur 3 points) et 6,0 rebonds en 31,9 minutes par match. Bien qu’il soit l’un des joueurs les plus âgés de l’équipe à 34 ans, il est le seul Rocket à jouer à chaque match à la fois en saison régulière et en séries éliminatoires au cours de ces années.

Il est largement considéré comme l’un des meilleurs et des plus durs défenseurs de la NBA, et également l’un des meilleurs dirigeants des vestiaires de Houston.

Tucker a indiqué lors de la dernière intersaison qu’il espérait obtenir une prolongation de contrat des Rockets, mais il aura 36 ans lorsque son contrat actuel expirera à la mi-2021. Cela fera de lui un joueur plus âgé selon les normes de la NBA, ce qui à son tour fait une extension très en avance une proposition risquée pour le front office de GM Daryl Morey et de Houston.

Cependant, compte tenu des immenses contributions de Tucker à l’équipe pendant trois années consécutives, garantir pleinement la dernière saison à l’avance semble être un compromis approprié pour les deux parties.

