Rockets Links: Des séries éliminatoires abrégées de la NBA bénéficieraient-elles à Houston?

Dans une nouvelle série à RocketsWire, nous analysons le Web et les médias sociaux pendant le hiatus du coronavirus de la NBA (COVID-19) pour les dernières nouvelles et opinions concernant les Houston Rockets.

Voici un échantillon des intrigues clés de Rockets du vendredi 3 avril.

Sam Quinn of CBS Sports opines: Pourquoi les Rockets ont plus à gagner ou à perdre à partir d’un format éliminatoire plus court que n’importe quelle équipe de la NBA

Pour le moment, l’idée de quatre tours de séries de sept matchs semble presque impossible. Personne ne sait quel type de post-saison la NBA pourrait être en mesure de bricoler, mais les rapports suggèrent de plus en plus qu’elle va être tronquée de manière significative. Un favori pourrait ne pas avoir sept matchs pour ranger les Rockets. Il pourrait en avoir cinq. Ou trois.

Dans un tel scénario, la variance qui définit les Rockets devient de plus en plus dangereuse. Dans le premier match de cette série des Spurs 2017, les Rockets ont tiré 22 sur 50 depuis l’arrière de l’arc. Contre les Warriors en 2018, ils ont tiré 16 sur 42 lors du deuxième match. Au cours d’une année normale, ces explosions pourraient être écartées en tant que valeurs aberrantes. Si les séries éliminatoires sont réduites au meilleur de trois, une telle nuit pousse les Rockets à mi-chemin. Quelques-uns d’entre eux pouvaient les mener jusqu’à un championnat.

* Kelly Iko de The Athletic parle de son podcast à Rafael Stone – vice-président des opérations de basket-ball pour les Rockets – pour un aperçu des coulisses du métier de James Harden en 2012.

* Garde de roquettes Austin Rivers dit dans une vidéo Instagram que la NBA cherche à mettre en quarantaine divers endroits à Las Vegas pour l’achèvement de la saison 2019-20 de la ligue.

* Centre des fusées P.J. Tucker Vendredi, a officiellement lancé sa capsule de vêtements spéciale COVID-19, tous les profits de la vente étant reversés à la Houston Food Bank pour remédier aux pénuries alimentaires dans la communauté pendant la pandémie. La ligne est disponible pour un maximum de 72 heures, ou jusqu’à épuisement des stocks.

* Vendredi soir à 19 h Central, la NBA rejoue le triple-double de 60 points en James Harden le 30 janvier 2018 contre l’Orlando Magic. L’émission sera diffusée sur les comptes Twitter, Facebook, YouTube et Twitch officiels de la ligue.

* Bailey D’Antoni, la jeune nièce de l’entraîneur-chef des Rockets Mike D’Antoni, nous rappelle combien il est important de se laver les mains.

* À l’ère de la distanciation physique COVID-19, Rockets Athletic Performance Coach Willie Cruz nous montre trois exercices de joueur qui peuvent être effectués via un entraînement à domicile.

* Ancien garde des Rockets Mario Elie a répondu à des dizaines de questions des fans sur Twitter concernant les années de championnat 1993-1994 et 1994-1995.

Nous aurons plus de rafles de Rockets Links dans les jours à venir. En attendant, profitez de votre week-end et restez en sécurité!

