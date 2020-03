Rockets vs Celtics Cotes et pronostics des paris: Houston brillera-t-il en prime time contre Boston?

Crédit:

Tim Warner / .. Sur la photo: Jayson Tatum # 0 des Boston Celtics conduit au panier défendu par James Harden # 13 des Houston Rockets.

29 fév 2020 à 18h50 HNE Les Rockets ont été excellents en matchs aux heures de grande écoute contre les meilleurs adversaires cette saison. Est-ce que cela continuera contre Boston? Nos experts examinent le total et mettent en évidence le défi unique que pose l’infraction de Houston aux CelticsVoir l’analyse complète des paris ci-dessous.

Les Boston Celtics et les Houston Rockets ont deux des meilleurs buteurs de la NBA en tête-à-tête dans un match de samedi aux heures de grande écoute.

Au cours de leurs cinq derniers matchs, Jayson Tatum et James Harden ont une moyenne de 35,4 et 35,2 points, respectivement, ce qui les place dans les trois premiers de toute la ligue au cours de cette période.

Les Rockets entreront également au TD Garden de Boston avec une séquence de cinq victoires consécutives qui remonte à eux et qui comprend une formation de petites balles. Houston est-il un outsider qui mérite d’être soutenu?

Nos experts prévisualisent les angles de cette confrontation, y compris leurs choix ci-dessous.

Rockets at Celtics Picks, Cotes et pronostics de paris

Diffusion: Celtics -1,5

Plus / Moins: 232

Heure: 20 h 30 ET

Chaîne de télévision: ABC

Cotes du samedi après-midi et via PointsBet. Obtenez jusqu’à 275 $ de paris gratuits sur PointsBet dès aujourd’hui ou consultez d’autres offres et avis sur le meilleurs paris sportifs en ligne.

Chaque semaine cette saison NBA, Wob choisit une bataille NBA spécifique pour parier. Le pari de cette semaine porte sur le jeu qui présentera le meilleur buteur: Celtics-Rockets ou Lakers-Grizzlies.

Vous avez tous choisi de prendre le côté Celtics-Rockets de l’hélice, et PointsBet a augmenté les chances encore plus du côté Simmons de -370 à -345.

Cliquez ici pour parier sur la bataille de Wob à des cotes boostées!

La tendance des paris à connaître

Les Rockets semblent prospérer dans des matchs qui les opposent aux meilleures équipes de la conférence Est.

Au cours des deux dernières saisons, les Rockets ont une fiche de 12-4 contre l’écart lorsqu’ils affrontent des équipes de l’Est avec un pourcentage de victoires égal ou supérieur à 0,600. Cette saison, ils ont une fiche de 5-1 contre l’écart à cet endroit, ce qui est de loin le meilleur record parmi les équipes de conférence de l’Ouest.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter