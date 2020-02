Rodions Kurucs affecté à la G League, parmi les filets non disponibles contre Magic

Samedi, Rodions Kurucs a fait sa première apparition dans un match au nom des Brooklyn Nets depuis le 5 février. Dimanche, les Nets ont choisi d’affecter l’attaquant à leur affilié de la G League, les Long Island Nets.

Par la suite, Kurucs ne sera pas disponible pour le match de Brooklyn contre le Orlando Magic lundi. Dzanan Musa et Nic Claxton ne seront pas non plus disponibles pour le match de lundi au Barclays Center. Ils sont en mission à Long Island, tout comme le joueur à double sens Jeremiah Martin.

Kurucs a disputé neuf matchs avec Long Island cette saison. Il obtient en moyenne 10,4 points par match sur 47,6% des tirs tout en enregistrant 26,4 minutes par nuit. Kurucs enregistre également en moyenne 5,9 rebonds, 3,2 passes décisives et un vol par match au niveau de la G League.

Pour Brooklyn, Kurucs est apparu en 33 matchs. Il obtient en moyenne 4,6 points par match sur 48,7% des tirs, tout en jouant 12,9 minutes par match.

EN RELATION: Filets portant une puce sur leur épaule à la lumière des événements récents

.