Romeo Langford de Boston voit des minutes clés pour sa défense

Vous avez peut-être remarqué une tendance concernant l’ailier recrue des Boston Celtics, Romeo Langford, lors des derniers matchs – il y a joué, et pas seulement en temps de poubelle.

En fait, il a même fermé des matchs et s’est vu confier des affrontements très éprouvants en défense.

Ces deux choses ne sont pas une coïncidence.

Langford, qui a eu des problèmes de santé lors de sa saison inaugurale en NBA après que ses blessures aient été un facteur clé pour qu’il tombe dans la fourchette de Boston (14e au total) lors du repêchage de la NBA 2019, a trouvé sa place au fil de la saison. .

Et le pied a été ferme, sa défense étonnamment bonne lui a valu plus de minutes de développement symboliques.

Parfois, il a même été chargé de garder certains des meilleurs joueurs de la planète, et pour la plupart, il a bien fait.

En fait, Chris Grenham de Boston.com rapporte que la cote défensive de Langford de 100 lors de la défaite de dimanche contre les Lakers de Los Angeles était la deuxième meilleure équipe avec une défense parmi les cinq premières et un candidat au titre de joueur défensif de l’année dans le vétéran garde Marcus Smart.

Laissez cela couler un peu.

Son compatriote recrue Grant Williams était le seul autre joueur avec une meilleure note défensive à 89 (ce qui, il convient de le noter, est absurdement bon).

“C’est bien que je me fie déjà à moi”, a déclaré Langford (via Adam Himmelsbach du Boston Globe). “Donc je dois juste aller là-bas et livrer. C’est tout. “

Vous vous souvenez peut-être que Langford a essayé de son mieux pour arrêter LeBron James dans le concours, qui est encore sans doute le plus grand joueur du jeu, et dépasse Langford de 35 livres.

Et il l’a retiré en quelques minutes.

Alors que le produit Indiana a encore du chemin à faire en termes de tir à 3 points, sa capacité surprenante sur le côté défensif du terrain fait gravement souffrir l’aile de première année tard dans les matchs et dans les tronçons clés.

Le travail acharné que l’ancien Hoosier a fait dans les coulisses commence enfin à porter ses fruits, tout comme les Celtics ont besoin d’une production réelle de leur banc afin de faciliter la route des joueurs qui verront de lourdes minutes en séries éliminatoires.

Et Langford attribue ce travail à son entrée dans la rotation en tant que joueur utile; “Je travaille essentiellement sur tout.”

«Tout le monde exécute en quelque sorte les mêmes choses, mais je travaille beaucoup dessus, donc je me sens plus préparé pour les choses quand Brad me lance, parce que j’ai travaillé dessus et je l’ai vu. La seule chose est que la préparation est encore un peu différente parce que vous ne pouvez pas simuler le rythme du jeu et de l’équipe. “

“Mais à part ça, je me prépare à presque tout”, a ajouté Langford.

Il semble que les résultats commencent à montrer – et j’espère que l’infraction n’est pas loin non plus avec un banc avide de marquer.

Langford peut-il être le banc aidant Boston à manquer à la date limite des échanges? Il reste à répondre à cette question et, en vérité, peut être plus que ce à quoi on peut raisonnablement s’attendre compte tenu des hauts et des bas de la saison de la jeune aile.

Mais il est déjà devenu un joueur important pour les cinq meilleures équipes, laissant entendre que le président de l’équipe, Danny Ainge, a peut-être encore une fois décroché l’or au repêchage.

.