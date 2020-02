Romeo Langford mérite les éloges et la confiance de Brad Stevens

Bien qu’il soit le 14e choix au total au repêchage de la NBA 2019, peu de fanfare a suivi le swingman recrue des Boston Celtics, Romeo Langford. En grande partie, cela est dû à la myriade de blessures subies par le natif de l’Indiana au début de sa carrière, blessures qui l’ont vu passer d’un joueur à rotation potentielle à un à destination de la NBA G League dans le temps qu’il vous a fallu pour lire ce paragraphe.

Cependant, récemment, Langford a mis les Celtics – et peut-être même la ligue – en garde, le joueur de 20 ans gagnant au moins 15 minutes par match dans six de ses 15 derniers matchs. En fait, l’entraîneur-chef des Celtics, Brad Stevens, a joué à Langford pendant 28,0 minutes par match lors de ses deux derniers matchs, où la tour a en moyenne 11,0 points, 3,0 rebonds, 2,0 blocs et 1,0 vol par match (tout en tirant 53,3% du terrain et 40,0 pour cent de trois), gagnant suffisamment de confiance de Stevens pour être autorisé à être sur le sol dans les dernières minutes.

Vendredi soir, Langford était l’un des joueurs clés du match, marquant un sommet en carrière de 16 points, dont sept à la fin du quatrième trimestre. Il a longtemps montré un bon niveau de conscience défensive, mais les tirs opportuns qu’il a faits ont été la prochaine étape de son développement.

Après le match, Stevens expliquerait pourquoi il est allé avec Langford à la fin du match, disant que les attributs physiques de la recrue – qui étaient exposés en défense, sur les planches et offensivement – et son jeu fort étaient les principales raisons de son décision.

Stevens dirait que Langford a bien joué lors de son dernier match, une victoire de 116-100 contre le Orlando Magic également.

Langford, qui noterait combien il était surréaliste pour lui de jouer contre l’attaquant vétéran des Hawks Vince Carter – dont les débuts en NBA ont eu lieu avant même sa naissance – était déconcerté par sa performance.

Maintenant, il tentera de s’appuyer sur son jeu récent et pourra peut-être gagner une place dans une rotation entièrement saine, bien que cela se fasse au détriment d’un joueur comme l’attaquant Semi Ojeleye (qui joue également bien). On sait depuis longtemps que Boston a l’une des équipes les plus profondes de la ligue et les blessures constantes subies par les joueurs permettent à quelqu’un comme Langford de gagner du temps de jeu malgré tout.

Néanmoins, le jeu récent de la recrue a sans aucun doute été un facteur de confiance pour lui, le personnel et ses coéquipiers. Sinon cette saison, poursuivre son amélioration régulière devrait lui permettre de se tailler une place de rotation la saison prochaine.

Dans l’intervalle, Langford devra continuer à être aussi professionnel qu’il l’a été jusqu’à présent, travaillant dur dans les coulisses et acceptant le rôle qu’il lui est demandé de jouer dans une équipe aux aspirations de championnat.

