Rouler avec les over sur un total fou

Voici quelques angles pour l’ardoise NBA de lundi en fonction des matchs et des tendances…

LA CHALEUR AUX CAVALIERS

Propagation: chaleur -6,5

Total: 222,5

Heure: 19 h ET

L’ANGLE: LES CAVS NE PEUVENT PAS ACCROCHER AVEC DE BONNES ÉQUIPES

Avant même que la saison des Cavs ne commence à monter en flèche, ils se sont battus contre des équipes de plus de 0,500. Ils sont étonnamment décents contre les mauvaises équipes (12-16 contre les équipes de moins de 500). Mais contre des équipes de plus de .500, les Cavaliers ont une fiche de 7-15-1 contre l’écart cette saison.

Le Heat s’est un peu estompé, comme je l’ai écrit, il y avait probablement un mois, et ils n’ont que 4-9 contre l’écart sur la route par rapport aux équipes de moins de 500. Mais cette ligne reflète certainement ces facteurs.

Même avec Jimmy Butler sorti, cette ligne devrait être plus élevée avec la position des Cavs. Ils ont battu les Wizards dans “c’était la faute de l’entraîneur!” jeu, mais a ensuite été submergé par la chaleur au cours du week-end. Les équipes à domicile qui ont perdu le match précédent contre l’adversaire en une semaine sur la route ont une fiche de 8-12 contre l’écart cette saison.

Le nombre est la clé ici, mais je pense qu’il a de la valeur.

LE JEU: Miami -6,5

HAWKS AT 76ERS

Écart: 76ers -8,5

Total: 229

Heure: 19 h ET

L’ANGLE: MEILLEURE DÉFENSE, PIRE INFRACTION