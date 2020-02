Rovell: C’est la raison pour laquelle la plupart des paris sportifs ne peuvent pas offrir de cotes sur le concours NBA Slam Dunk 2020

Note de la rédaction: cette histoire a été mise à jour samedi pour refléter les récentes nouvelles selon lesquelles le pari sportif de DraftKings en Iowa offre des chances au concours Dunk.

Presque tous les paris sportifs légaux aux États-Unis n’agiront pas dans le cadre du NBA All-Star Slam Dunk Contest.

Le porte-parole de PointsBet, Patrick Eichner, a déclaré que le Department of Gaming Enforcement du New Jersey a déclaré au paris sportifs qu’il ne pouvait pas offrir de cotes sur le Slam Dunk Contest 2020 car les juges du concours sont des célébrités et ne sont pas couverts par la politique d’intégrité des paris de la NBA.

L’Indiana n’a pas non plus approuvé le concours de dunk proposé par les opérateurs de paris sportifs de l’État pour la même raison, a déclaré mercredi après-midi à Jenny Reske, directrice adjointe de l’Indiana Gaming Commission.

La seule exception, d’après ce que nous avons pu dire, est le DraftKings Sportsbook dans l’Iowa. DraftKings a initialement déclaré à The Action Network qu’il n’offrait pas les cotes du concours de dunk dans aucun État, mais samedi, les bulletins de paris du paris sportifs de DK au Wild Rose Casino de Jefferson, Iowa, ont montré différemment.

Un porte-parole de DraftKings a confirmé que le paris sportifs prend les paris Dunk Contest là et seulement là.

Bien que presque tous les autres livres en dehors de l’État de l’Iowa soient interdits d’offrir des cotes du concours Dunk, ils sont libres de prendre des paris sur la compétition de compétences et le concours en trois points parce que le gagnant est déterminé sur le terrain de basket.

Offrir des cotes sur des événements non déterminés sur le terrain de jeu a longtemps été considéré comme tabou par le Nevada Gaming Control Board et, plus récemment, les autorités de jeu dans les États de paris légaux, car les décisions subjectives peuvent être influencées.

Mais des exceptions ont été faites.

Le New Jersey et l’Indiana ont tous deux affiché des cotes pour l’accessoire de couleur Gatorade le dimanche du Super Bowl, mais Reske a déclaré que c’est parce que toute personne influençant ce qui était dans les seaux, ou versé sur l’entraîneur après le match, est couverte par la politique d’intégrité de la NFL.

Même si les journalistes, qui ne sont pas liés par les politiques d’intégrité de la ligue, votent pour les MVP, les États qui autorisent les paris sportifs légaux ont généralement permis aux opérateurs d’offrir ces marchés.

Ni le New Jersey ni l’Indiana n’ont offert de cote sur le spectacle de la mi-temps ou sur la durée de l’hymne national au Super Bowl.

Le New Jersey a autorisé les paris sur les Oscars, mais uniquement dans les livres autorisés dans l’État qui possédaient des casinos.

La NBA n’a pas encore annoncé qui jugera le Slam Dunk Contest, qui aura lieu samedi soir.