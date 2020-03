Rovell: la NBA fait le bon choix, maintenant la société doit être prête à guérir sans le sport

12 mars 2020 23:39 EDT

Les images ont été saisies dans le cerveau et l’esprit des amateurs de sport pour toujours.

Mike Piazza a frappé ce circuit lors du premier match à domicile des Mets après le 11 septembre. Le président George W. Bush s’est ensuite retiré avant le troisième match des World Series 2001 et a lancé ce qui pourrait être le premier lancer le plus parfait … dans un gilet pare-balles. Le coup franc à gauche de Bo Kimble en hommage à son coéquipier décédé Loyola Marymount Hank Gathers. Plus récemment, lorsque Kobe Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère, les joueurs de la ligue, y compris le Kemba Walker des Boston Celtics, ont répondu «il aurait voulu que nous jouions».

Et il serait difficile de discuter.

La phrase «Le spectacle doit continuer» aurait été utilisée pour la première fois par les cirques dans les années 1800, lorsqu’un animal ou un artiste a été blessé. Il était simplement entendu qu’ils devaient aller de l’avant.

Mais le sport promet plus. Le sport promet non seulement d’être une distraction. Cela nous fait oublier, ne serait-ce qu’un instant, la douleur du passé.

Et il offre également le potentiel de guérison.

Nous sourions en quelque sorte à un home run. Un pitch qui signifie plus qu’un pitch. Un lancer franc qui nous amène à avoir les cheveux debout à l’arrière de notre cou.

Et c’est ce qui rend le mercredi 11 mars si difficile à boucler nos têtes collectives. Depuis toujours, nous croyons que le sport est une solution à notre douleur alors que le monde est en proie à une tragédie.

Mais le sport ne peut pas être une solution maintenant. À l’ère de la quarantaine, on nous dit que nous risquons une nouvelle tragédie en étant ensemble. Et, dans les quarts étroits de la compétition sportive, nous devons nous rappeler que les hommes qui transpirent et qui jouent les uns sur les autres sont aussi des humains. Même avec des arènes vides, l’humain d’Adam Silver sait, au moins en ce moment, qu’une fois Rudy Gobert testé positif pour le Coronavirus, rien ne pourrait être récupéré.

Il y aura d’autres jours pour réfléchir aux ramifications commerciales, mais en ce moment, c’est pour la société. Nous devrons guérir sans la NBA. Et nous pourrions avoir à guérir sans le tournoi NCAA.