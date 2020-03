Rovell: Un pari de 976 000 $ arrive sur les Clippers pour remporter la Conférence de l’Ouest

Crédit:

Brian Rothmuller / Icon Sportswire via .. Sur la photo: Kawhi Leonard

02 mars 2020 à 18h17

Johnny Avello, un bookmaker de longue date et un joueur à vie de Vegas travaillant maintenant derrière la fenêtre de DraftKings, ne se souvient pas d’un pari à terme NBA de la taille de ce que son bookmaker a pris lundi.

Avello a déclaré que le paris sportifs a pris son plus gros pari à terme par mobile, lorsqu’un parieur du New Jersey a chuté de 976 000 $ sur les Los Angeles Clippers pour remporter la Conférence de l’Ouest à +230 (10 $ parie 23 $). Si les Clips arrivent en finale de la NBA, le parieur gagnerait 2,24 millions de dollars.

À la suite du pari, DraftKings a déplacé les Clippers à +160 pour remporter la conférence, leurs cotes les plus courtes à ce jour, juste derrière leur colocataire Staples, LeBron James et les Los Angeles Lakers (+150).

“Nous ne prenons des paris que depuis environ un an et demi et nous avons pris certains des plus gros paris”, a déclaré Avello, désormais responsable des opérations de paris sportifs chez DK, après 13 ans passés au Wynn à Vegas. DraftKings est déjà la deuxième opération de paris sportifs sur mobile du pays.

Les Clippers sont à égalité pour la deuxième place dans la Conférence de l’Ouest avec les Denver Nuggets (41-19), à 5,5 matchs derrière les Lakers (46-13), qui occupent la première place.

Les Clippers, qui ont acquis Kawhi Leonard et Paul George pendant la morte-saison, n’ont jamais atteint la finale de la Conférence de l’Ouest.