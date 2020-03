Royce Young d’ESPN revit les dernières nouvelles d’OKC sur les coronavirus

Le 11 mars, le centre de jazz d’Utah, Rudy Gobert, est devenu le premier joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus.

La confusion régnait dans la Chesapeake Energy Arena alors que le personnel médical de Thunder manquait pour informer les officiels juste avant 19 heures. pourboire entre Oklahoma City et le Jazz.

Le journaliste d’ESPN, Royce Young, était au bord de la cour ce soir-là, après avoir fait des succès d’avant-match sur le grand match de la Conférence de l’Ouest entre l’Utah et OKC, et le potentiel de la NBA de continuer le reste de la saison régulière sans fans.

Cependant, tout cela a changé lorsque le médecin-chef de Thunder, Donnie Strack, a couru sur le sol.

Young a parlé à Awful Announcing de ce que c’était que d’être à Chesapeake Energy Arena lorsque les résultats des tests de Gobert sont devenus connus.

“Vous êtes assis là et vous rendez compte que ce n’est pas seulement un moment de l’histoire de la NBA, mais une période historique”, a déclaré Young. “Et en réalisant que nous serons ici toute la nuit.”

Young est immédiatement devenu la personne sur le terrain à l’épicentre de la façon dont le coronavirus avait un impact direct sur la NBA, s’introduisant dans la diffusion en direct d’ESPN des Denver Nuggets contre les Dallas Mavericks.

Il a déclaré à Awful Announcing qu’il essayait de rassembler autant d’informations que possible tout en s’assurant que les informations qu’il donnait lors de ses hits pour Sports Center étaient exactes à 100%.

“Notre bureau de presse a été si aimable et patient avec moi ce soir-là”, a-t-il déclaré. “Je sais qu’ils étaient probablement en train de” nous donner votre histoire, nous donner vos informations “. Mais le problème était tellement évoluait tout au long de la nuit. Donc, si j’avais envoyé une histoire immédiatement ou très rapidement, nous aurions manqué beaucoup de détails. Ils l’ont très bien compris. »

Young a dit qu’il avait passé du temps au cours des prochains jours à réfléchir à ce qui s’était passé et à son rôle dans un moment historique, et reconnaît que «les gens vont probablement se rappeler que j’étais là. Et j’espère avoir rencontré le moment. “

