Rudy et Tavares mènent un retour épique de Madrid

Il Real Madrid a remporté une victoire très importante du champ vide de Armani Exchange Milan. C’était un duel dans lequel les meringues sont sorties très froides, marquant seulement 11 points au premier quart et atteignant 17 points au tableau de bord. L’entrée de Felipe Reyes et Rudy Fernández a donné de l’air à l’équipe espagnole, qui est venue égaler le score, mais a vu comment les Italiens allaient se reposer dix. L’exposition de défense de la deuxième partie a été sublime, avec Walter Tavares déchaîné dans les deux anneaux, un bon Laprovittola dans la direction et Rudy produisant non-stop à la fois en défense et en attaque. Thompkins a marqué un triple important, Garuba a fait un excellent travail et Facundo Campazzo Il a été brillant dans la dernière ligne droite, gagnant 73-78. Une mention spéciale mérite le double-double de Tavares avec 13 points et 12 rebonds. Madrid s’empare de la deuxième place de l’Euroligue 2020, avec un bilan de 21 victoires et seulement 6 défaites.

FICHEZ-LE ET JE LE GARDE! –

Un cauchemar nommé @ waltertavares22! – Quelle façon de se défendre! @RMB basketball #EuroligaDAZN – pic.twitter.com/r0qBTJj1Co

– DAZN Espagne (@DAZN_ES) 3 mars 2020

.