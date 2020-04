Rudy Fernández: “Luka Doncic me manque beaucoup”

Dans une interview publiée hier par EP, Rudy Fernandez Il a analysé le moment qu’il vit en ce moment avec l’arrêt du coronavirus et a passé en revue un peu la situation globale qu’ils vivent dans le vestiaire du Real Madrid. Tout d’abord, il ne voit rien de clair à propos de jouer au mois de juillet. Au moins, cela semble étrange:

“Ce serait très étrange de jouer en juillet, maintenant nous attendons ce que disent les compétitions. Aujourd’hui, j’ai pu lire que l’ABC a été reportée jusqu’à ce que plus d’informations sur l’état du pays soient connues. Donc, en ce moment, je suis calme-toi. “

Evidemment, le Majorquin explique qu’il manque beaucoup la compétition: “Les matchs et la compétition de chaque séance me manquent. Maintenant, à la maison, heureusement, je peux travailler dans un gymnase que j’ai bien équipé, je fais une heure d’exercice tous les jours Surtout ce qui fonctionne pour mon dos. Ils sont très conscients de nous depuis le club. “

Il a déclaré que Trey Thompkins, son partenaire qui a été testé positif pour le coronavirus, s’est déjà rétabli: “Nous sommes en contact avec le groupe WhatsApp et Trey Thompkins est déjà complètement rétabli.”

Il a reconnu avoir raté son ancien coéquipier Luka Doncic, qui l’a félicité: “Il me manque beaucoup, c’est un grand joueur et une personne formidable, c’est ce qui le fait grandir. Il domine presque la NBA et il le mérite “

Sur son avenir, il a reconnu qu’il aimerait être entraîneur: “J’y pense. Je ne regarde rien au basket-ball et je ne sais pas si je le voudrais. Peut-être que j’aime mieux former l’équipe de jeunes. J’aime être avec des jeunes parce qu’ils y mettent beaucoup d’intérêt et ça me remplit beaucoup. “

