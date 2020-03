Rudy Gay croit que les Lakers et les mâles sont les favoris du championnat plutôt que les tondeuses

En entrant dans la saison NBA 2019-2020, il semblait que les finales NBA 2020 étaient un champ grand ouvert pour la première fois en quelques saisons.

Dans la Conférence de l’Ouest, les Lakers de Los Angeles, les Clippers de Los Angeles, les Nuggets de Denver, les Rockets de Houston et l’Utah Jazz se sont tous sentis comme de sérieux prétendants au championnat. Et lors de la Conférence de l’Est, les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics, les Toronto Raptors et les Philadelphia 76ers avaient tous l’impression de pouvoir faire du bruit.

Maintenant, alors que la ligue est en pause en raison de la pandémie de coronavirus avec seulement environ 20 matchs à disputer en saison régulière, il est clair que la liste des prétendants sérieux ne compte que trois équipes. Les Lakers, Clippers et Bucks semblent être les seules équipes capables de tout gagner à chaque fois que les éliminatoires de la NBA 2020 se déroulent et Rudy Gay pense que la liste est encore plus petite.

Gay croit que les Lakers et les Bucks sont en avance sur la courbe en termes de contention au championnat, selon Wosny Lambre de The Athletic:

Je ne sais pas, mec. C’est ça la saison, mec, tout le monde peut être battu. Mais je pense aussi loin que… parce que les plus cohérents (réponse), les Bucks ou les Lakers. Donc, ces deux équipes. Bucks, l’année dernière, ils n’ont pas fait ce qu’ils pensaient. Et je sais que cela prend quelques années. Vous êtes une très bonne équipe, il vous faut quelques années pour vous rendre à la finale, et je pensais que c’était peut-être leur année.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait retiré les Clippers de sa liste, Gay a mentionné leur manque d’expérience à jouer ensemble:

Oui, ils (les Clippers) ont à peine joué ensemble toute l’année, tu sais ce que je dis? Vous devez donc vous geler dans les séries éliminatoires, surtout si vous vous rendez jusqu’aux finales. La plupart des équipes l’ont fait, se sont réunies et ont joué ensemble pour se connaître. Et je n’ai pas l’impression que les Clippers ont suffisamment d’expérience ensemble.

En grande partie en raison de leurs deux victoires contre les Lakers, les Clippers ont été considérés comme les favoris pour la majorité de la saison. Même s’ils continuaient à suivre les Lakers, les gens ne pouvaient pas surmonter la profondeur des talents de la liste.

Cependant, il est devenu clair dans leur défaite contre les Lakers qu’ils n’avaient tout simplement pas assez de chimie pour résister à une équipe qui avait un plan de match clair et cohérent.

Peut-être que Gay est minoritaire, mais il semble que les joueurs de la ligue savent que la chimie signifie vraiment quelque chose pendant les éliminatoires.