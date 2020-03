Rudy Gay surpris par la longévité de LeBron James lors de la 17e saison de la NBA

À l’approche de la saison NBA 2019-2020, des questions ont été posées sur la performance de LeBron James lors de sa 17e saison avec les Lakers de Los Angeles.

James a sans doute connu la pire saison de sa carrière et a subi des blessures lors de la saison précédente, ce qui, combiné aux miles accumulés au cours de son illustre carrière, a amené beaucoup de gens à croire que son jeu commencerait enfin à diminuer.

Au contraire, cependant, James a défié toutes les possibilités de sa disparition, menant les Lakers au meilleur record de la Conférence de l’Ouest et se hissant au premier rang de la course au prix du meilleur joueur 2019-20 NBA aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Sa performance a été vraiment inspirante, même parmi ses pairs.

Comme James, Rudy Gay est dans la ligue depuis plus d’une décennie et dans une interview avec Wosny Lambre de The Athletic, il a parlé de la performance incroyable de James:

C’est fou. Ouais. Le truc c’est que j’ai joué, comme vous l’avez dit, ces 14 ans pour moi. J’ai eu des blessures, j’ai fait tout ça. Pour voir LeBron, à ce stade de sa carrière, toujours en bonne santé et toujours capable de jouer à ce rythme, il est comme un Decepticon ou quelque chose, mec. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas comment c’est. C’est difficile à croire, mais c’est différent de l’époque. Il a commencé à quoi – 19, 18 ans, entrant? Et donc à l’année 17, il a quoi, 34, 35?

Gay a soulevé un bon point en ce que des joueurs comme James et Kobe Bryant avant lui sont arrivés dans la ligue tout droit sortis du lycée, donc à leur 17e saison, ils avaient 34 ou 35 ans au lieu de pousser 40 ans comme des joueurs dans le passé époques qui ont joué aussi longtemps.

Bien sûr, la raison pour laquelle James a pu le faire est à cause du travail qu’il fait pour prendre soin de son corps. Comme l’a noté Gay, cela a permis à James de rester à un niveau élevé malgré le nombre ridicule de minutes supplémentaires qu’il a dû jouer dans sa carrière:

Ouais. LeBron a révolutionné cela, en prenant soin de votre corps et de ce que les gens font, parce qu’avant, évidemment, vous deviez simplement aller là-bas. Mais c’est la longévité et il le savait depuis le début. Donc, il s’occupe de son corps, fait tout ce qu’il faut pour rester sur le terrain. Et le truc à ce sujet, LeBron a joué en finale, il a joué aux Jeux olympiques, il a tout fait. Vous devez donc retirer votre chapeau à quelqu’un qui consacre autant de temps au jeu.

James a fait la finale de la NBA chaque saison entre 2011-18 et au milieu de cela, il a également eu deux Jeux olympiques dans lesquels il a joué. Il est peut-être en 17e année, mais il a ajouté 3 à 4 saisons supplémentaires de matchs et de minutes entre les éliminatoires de la NBA et les courses olympiques.

Ce que James a fait cette saison est tout simplement remarquable et le fait que les autres joueurs de la NBA soient impressionnés par sa performance en dit long.