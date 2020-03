Rudy Gobert demande «pardon» pour ne pas être «responsable» de ses actes

Le centre français de jazz de l’Utah Rudy Gobert, qui a été testé positif pour le coronavirus hier, mercredi, a provoqué la suspension indéfinie de la saison régulière de la NBA, ce jeudi, a demandé “pardon” via son compte Instagram par ses actions “irresponsables” qui ont blessé d’autres collègues.

Après avoir reconnu avoir blessé d’autres personnes susceptibles d’être infectées par la maladie transmise par le coronavirus COVID-19, Gobert, qui reste en quarantaine à Oklahoma City avec le reste des joueurs de jazz, y compris le garde Donovan Mitchell, qui a également Positif, Gobert a déclaré qu’il espérait que son “histoire sert d’avertissement et incite tout le monde à prendre cela au sérieux”.

Avant le match, le résultat positif de Gobert que le Jazz allait jouer contre le Thunder d’Oklahoma City a forcé la suspension immédiate du match, puis la décision du commissaire de la NBA, Adam Silver, d’annuler la compétition de la ligue. indéfiniment.

Jusqu’à présent, il n’y a plus de joueurs de jazz ou de membres de l’équipe qui se sont révélés positifs pour le coronavirus.

Lundi, Gobert a plaisanté en plaisantant sur les règles temporelles de la NBA qui obligent les membres des médias à garder une distance comprise entre 1 et 2,5 mètres avec les joueurs.

Gobert, nominé pour le Magic Johnson Award la saison dernière en raison de sa coopération avec les médias, à la fin de ses déclarations, ironiquement, a commenté jouer du microphone sur la table ainsi que des enregistreurs et des téléphones portables des journalistes, après la formation que l’équipe avait faite.

Ses coéquipiers, également en privé, ont admis que Gobert a maintenu la même attitude “arrogante” similaire dans les vestiaires, et a gardé avec eux, comme le reste des joueurs de la NBA, l’échange traditionnel de mains, ou ces cinq se heurtent, au cours des derniers jeux, malgré le fait que la crise des coronavirus était en passe de devenir une nouvelle pandémie.

Gobert a commencé à ressentir des symptômes mardi et est devenu discutable après avoir commencé à se sentir mieux mercredi. Il n’est pas allé sur le terrain de Chesapeake Energy Arena avec l’équipe qui a effectué la séance de tir traditionnelle avant le match, mais le centre français espérait jouer si le test COVID-19 était négatif.

Les résultats des tests confirmant que Gobert s’était révélé positif sont arrivés quelques minutes avant le début du match, selon les responsables de la santé de l’État d’Oklahoma.

Le commissaire à la santé de l’Oklahoma, Gary Cox, par la loi, ne peut pas utiliser le nom de Gobert lors de l’examen du cas. Au lieu de cela, il a expliqué comment, “l’individu (Gobert) était malade et s’est effectivement rendu à l’hôpital et a vu un médecin qui l’a examiné.”

Cox a déclaré que le médecin avait parlé à son spécialiste des maladies infectieuses et qu’il avait recommandé le test effectué au laboratoire d’État, sur la base de sa recommandation.

Le laboratoire a rendu le test en «temps normal», selon l’épidémiologiste d’État Laurence Burnseed.

Mais le timing exigeait qu’ils se rencontrent le plus tôt possible et les résultats sont arrivés après 18h45 hier, mercredi, moins de 15 minutes avant le début du match contre le Thunder qui était prévu à 19h00.

“Une décision devait être prise en fonction du risque pour les autres joueurs”, a déclaré Burnseed.

“C’est arrivé incroyablement vite”, a admis Cox. “Le gouverneur était dans le match. Le propriétaire de l’équipe était là. Le commissaire de la NBA était impliqué. Nous nous sommes tous réunis pour trouver la meilleure solution à la situation créée.”

La première action a été d’ordonner aux joueurs de retourner dans les vestiaires et au Jazz de commencer à les traiter comme un groupe familial tous exposés à la contagion.

Sur la base des relations étroites des joueurs sur et hors du terrain et du fait qu’ils sont ensemble pendant de longues périodes, le médecin de l’équipe, en consultation avec un médecin local et les autorités sanitaires du gouvernement de l’État, a pris la décision de: évaluer tous les professionnels de l’équipe Jazz.

Burnseed a recommandé que les coéquipiers de Gobert et les autres personnes qui étaient en contact étroit avec lui restent en quarantaine pendant 14 jours. “Nous optons toujours pour la durée maximale, qui dans ce cas est une période d’incubation de 14 jours.”

Aucun joueur des équipes avec lesquelles le Jazz a joué au cours des deux dernières semaines (Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons et Toronto Raptors) n’a signalé de symptômes de coronavirus.

Plusieurs de ces équipes ont annoncé leur intention de s’isoler volontairement des autres membres de la famille.

Les Raptors, actuels champions de la ligue, le dernier rival du Jazz, qui a joué lundi dernier, ont annoncé que leur groupe de voyage, dont le centre espagnol Marc Gasol et l’attaquant de puissance Serge Ibaka, avait soumis au test COVID-19.

“Nous attendons ces résultats avec impatience et avons conseillé aux joueurs d’être isolés sur une base volontaire pendant 14 jours”, a déclaré l’équipe de Toronto dans un communiqué.

