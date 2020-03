Rudy Gobert et Donovan Mitchell publient des déclarations après un test positif pour le coronavirus

La NBA suit toujours de près les prochaines étapes suite à sa soudaine suspension du jeu due au coronavirus.

Cette suspension a été annoncée immédiatement après que Rudy Gobert et Donovan Mitchell se soient révélés positifs pour le virus. Les deux seront mis en quarantaine et la NBA restera suspendue pendant au moins 30 jours, date à laquelle la situation sera réévaluée.

Heureusement, 58 autres joueurs, entraîneurs et membres du personnel de Jazz ont reçu un résultat de test négatif. Cependant, le commissaire Adam Silver et la ligue n’avaient tout simplement pas d’autre option que de suspendre la saison 2019-20 NBA. La MLB, la LNH et la MLS ont toutes emboîté le pas depuis ainsi que la NCAA annulant March Madness et tous les tournois restants.

Après les tests positifs, Gobert et Mitchell se sont rendus sur Instagram pour parler de la question.

Gobert, qui a été le premier test positif de la NBA, a subi un examen approfondi pour son attitude désinvolte entourant le coronavirus et s’est excusé pour cela dans sa déclaration, via Instagram:

Mitchell, qui était le seul autre joueur de Jazz à avoir obtenu un résultat positif, a également rédigé une déclaration exhortant les gens à rester informés et vigilants sur la question, via Instagram:

Bien que ni Gobert ni Mitchell ne soient à blâmer, cette situation enseigne une leçon importante sur la santé et la sécurité. Comme la NBA, la LNH, la MLB, la MLS et la NCAA naviguent toutes ensemble, il est important que chacun fasse ce qu’il peut pour rester en bonne santé.

Il semble qu’il y aura des changements importants dans la vie quotidienne dans un avenir prévisible et une partie de cela sera un monde temporaire sans sport.