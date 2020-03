Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont allés dans 2 gymnases avant le virus

Moins de 24 heures après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert eut été testé positif pour le coronavirus, son coéquipier Donovan Mitchell l’a également fait – le seul autre cas sur 58 personnes testées pour le virus. Alors que leurs coéquipiers et employés immédiats sont en clair, Gobert et Mitchell ont visité deux gymnases non-NBA avant de passer un test positif.

Gobert se préparait pour un match contre les Celtics de Boston le 6 mars, tandis que l’équipe a pratiqué dans le gymnase Brown et Plofker à Emerson College. Le président d’Emerson, Lee Pelton, a déclaré que la directrice de la santé et du bien-être, Jane Powers, avait demandé de l’aide à la Boston Public Health Commission.

«Nous accordons généralement une large place aux professionnels qui pratiquent dans notre salle de sport», a déclaré Pelton à Ethan McDowell et Aaron J. Miller de The Berkeley Beacon.

Le jeune Henry Johnston, le directeur d’Emerson Channel Sports, a déclaré qu’il était là lorsque le Jazz a pratiqué dans la salle de sport le 5 mars. Johnston a déclaré que le Jazz s’entraînait sur le terrain et s’asseyait sur les gradins pendant qu’au moins un joueur conduisait un vélo stationnaire. On ne sait pas qui, le cas échéant, avait le coronavirus à l’époque.

Mitchell a visité Del City High School à Oklahoma mercredi matin, selon Joe Mussatto et Cameron Jourdan de The Oklahoman. C’est près de 24 heures avant de tester le coronavirus.

L’entraîneur-chef de Del City, Lenny Hatchett, a pris une photo de Mitchell avec son fils lors de sa visite:

Je vois pourquoi @spidadmitchell est un #NBAAllstar et l’un des meilleurs de la ligue. Il consacre ce temps supplémentaire à travailler sur son métier! Plaisir de le rencontrer et merci d’avoir rendu visite à mon fils! Un grand respect! #ClockIn pic.twitter.com/0Oynlb8aAX

– Lenny Hatchett (@CoachHatchett) 11 mars 2020

Les joueurs des Toronto Raptors, Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks et Cleveland Cavaliers ont été invités à se faire tester et à se mettre en quarantaine, étant donné qu’ils ont joué du jazz au cours des 10 derniers jours, pour voir s’ils attrapent des symptômes de la coronavirus.

Les étudiants et le personnel d’Emerson et de Del City devraient probablement suivre bientôt les mêmes étapes dans l’espoir de contenir l’épidémie de ce virus.