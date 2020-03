Rudy Gobert fait un don de 500 000 $ à l’Utah, l’Oklahoma et la France

Rudy gobert Il a été le premier joueur de la NBA à être positif sur le coronavirus. Le joueur français a été diagnostiqué avec cette maladie dans les premières heures de jeudi dernier, lors du match contre Oklahoma City Thunder, ce qui a provoqué la suspension immédiate de la compétition jusqu’au moins 30 jours. Donovan Mitchell, son partenaire Utah Jazz, a également été infecté par Covid-19.

Gobert lui-même, quelques jours après son bilan positif, et comme le souligne le journaliste et initié de la NBA dans The Athletic and Stadium Shams Charania, a décidé de faire un don total de 500 000 $ pour les employés du pavillon du Jazz, et pour aider les villes d’Utah et d’Oklahoma City et leur pays natal, la France.

Rudy Gobert, joueur étoile de l’Utah Jazz, a fait don de 500 000 $ à des employés de l’aréna et à des secours en Utah, à Oklahoma City et en France.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 14 mars 2020

Charania recueille lui-même les déclarations de Gobert après avoir annoncé la nouvelle de ce geste que d’autres joueurs de la ligue ont également fait, comme Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ou Zion Williamson (New Orleans Pelicans). Les mots du centre français sont les suivants:

“Je suis conscient qu’il existe d’innombrables façons dont les gens ont été touchés. Ces dons que j’ai voulu faire sont un petit échantillon qui reflète tous mes remerciements et mon soutien à toutes les personnes touchées, et est la première des nombreuses étapes qui Je donnerai pour améliorer la situation autant que possible. “

