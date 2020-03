Rudy Gobert fait un don de 500 000 $ pour soutenir les employés de l’aréna et les services liés au coronavirus

L’Utah Jazz a annoncé aujourd’hui que Rudy Gobert faisait un don de plus de 500000 $ pour soutenir à la fois le fonds de secours aux employés de Vivint Smart Home Arena et l’aide aux services sociaux liés à COVID à Utah, Oklahoma City et dans le système de santé français.

Le don promis fournira 200 000 $ d’aide aux employés à temps partiel de l’aréna de l’Utah Jazz qui ne sont pas en mesure de travailler en raison du report des jeux de la NBA et d’autres événements de divertissement, conjointement avec les efforts d’aide aux employés déjà entrepris par Larry H. Miller Sports & Entertainment.

De plus, Gobert contribuera 100 000 $ chacun pour aider les familles touchées par la pandémie de COVID-19 dans l’Utah et Oklahoma City, plus 100 000 euros pour son pays natal, la France. Les domaines émergents dont les besoins sont urgents comprennent l’aide à la garde d’enfants pour les travailleurs de la santé ainsi que pour les soignants pour les personnes âgées.

«Je suis humilié par les efforts et les soins inlassables des personnes du monde entier pour les personnes touchées par COVID-19, en particulier mes propres communautés de l’Utah et de la France, en plus de mon appréciation pour l’état de l’Oklahoma et de mes soins là-bas, et bien sûr , ma famille de l’Utah Jazz », a déclaré Gobert.

«Je sais qu’il y a d’innombrables façons dont les gens ont été touchés. Ces dons sont un petit témoignage qui reflètent mon appréciation et mon soutien à tous ceux qui sont touchés et sont la première des nombreuses mesures que je vais prendre pour essayer de faire une différence positive, tout en continuant à en apprendre davantage sur COVID-19 et à éduquer les autres. Merci beaucoup, RG.

Plus de 800 employés à temps partiel travaillent à des événements à Vivint Smart Home Arena dans divers domaines tels que la restauration, la sécurité, les services aux clients, la garde et plus encore. Quatre concerts à venir ont été reportés fin avril, et le Jazz avait 10 matchs à domicile à son calendrier avant la suspension de la saison en raison de la pandémie de COVID-19.