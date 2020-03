Rudy Gobert furieux contre OG Anunoby, arbitre après éjection

Le centre de jazz de l’Utah Rudy Gobert n’est clairement pas content de son expulsion lundi contre les Raptors de Toronto. Selon le fidèle défensif, si les arbitres ne font pas leur travail la prochaine fois, il prendra les choses en main. »

Gobert a déclaré que les arbitres n’avaient pas battu un œil lorsque OG Anunoby a tenté de lui poser un coude vicieux. Il ne savait pas non plus pourquoi il avait été éjecté puisqu’il n’avait pas riposté à Anunoby.

«(OG Anunoby) a essayé de me donner un coup de coude au visage. Et le gars qui est payé pour protéger les joueurs n’a pas fait son travail. Nous avons tous les deux été éjectés quand je n’ai rien fait en retour, ce que je ne comprends pas. La prochaine fois, je rendrai justice moi-même afin qu’ils puissent m’éjecter pour une raison », a déclaré Gobert, par Eric Walden du Salt Lake Tribune.

À la fin du quatrième quart-temps du match, Anunoby a apparemment tenté de poser un coude à Gobert. Le Jazz Center et Mike Conley ont vu la tentative et se sont immédiatement plaints aux arbitres, mais les officiels n’ont rien fait avant que les deux ne se livrent à un match de bousculade léger. Avant que l’enfer ne se déchaîne, les deux ont été séparés et finalement éjectés.

QUE FAIT OG ANUNOBY DANS LE MONDE ICI?

Regardez-le essayer de jeter un méchant coude à Rudy Gobert en transition 😧 *

* OG Anunoby a été éjecté… et Rudy Gobert a également été éjecté pic.twitter.com/zgnEftR3VU

– SLC Dunk (@slcdunk) 10 mars 2020

En 32 minutes d’action, Rudy Gobert a récolté six points, quatre rebonds et un bloc. OG Anunoby, pour sa part, a également joué 32 minutes et récolté sept points, cinq rebonds, une passe décisive, un vol et un blocage.

En fin de compte, ce sont les Raptors qui ont prévalu 101-92. Serge Ibaka et Pascal Siakam ont tous deux perdu 27 points. Pour le Jazz, Joe Ingles a ouvert la voie avec 20 points, suivi des 15 marqueurs de Royce O’Neale.