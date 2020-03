Rudy Gobert: “Je n’ai pas pris au sérieux le problème des coronavirus”

Rudy gobert Ce fut le premier cas positif pour coronavirus dans la NBA, fait qui a provoqué la suspension immédiate du concours par Adam Silver jusqu’à nouvel ordre. Le Français, qui avant même de savoir qu’il avait la maladie, hésitait à dire que ce n’était pas si grave, a envoyé ce dimanche un message via les réseaux sociaux officiels de la NBA elle-même.

Ce message est venu un peu plus de 24 heures après avoir appris qu’il allait faire un don de 500 000 $ aux villes de l’Utah et de l’Oklahoma et à la France, son pays d’origine. On y voit un Gobert repenti de ses actions et conscient de la situation actuelle. En outre, il en a profité pour avertir les gens de prendre au sérieux le grave problème qui sévit actuellement sur la planète entière.

«Je souhaite que j’aurais pris cette situation plus au sérieux, maintenant ce ne serait pas comme ça. J’espère que tout le monde le fait et a appris de mon erreur. Bien que beaucoup d’entre vous le savent, je veux me rappeler que vous devez continuer à vous laver les mains avec du savon et de l’eau. très important de ne pas toucher votre visage, vos yeux, votre nez et d’éviter tout contact inutile avec d’autres personnes. Soyez prudent et restez en sécurité. “

Après avoir appris que Rudy Gobert avait un coronavirus, tous les coéquipiers et le personnel technique d’Utah Jazz ont été testés. Le seul qui a également subi les mêmes conséquences était Donovan Mitchell. Dans le Michigan, il s’agit de Christian Wood (Detroit Pistons), le troisième cas confirmé de Covid-19 en NBA. Dans les prochains jours, le nombre devrait augmenter et de nouveaux joueurs infectés apparaîtront.

