Rudy Gobert pense maintenant que la défense de l’Utah est sur la «bonne voie» malgré le fait qu’elle soit torréfiée par les Celtics

Le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert a fait quelques commentaires étouffants avant d’affronter les Celtics de Boston jeudi, affirmant que son équipe ne ressemblait plus à la centrale défensive qu’elle a été au cours des années passées.

Le Jazz a récemment reculé Joe Ingles hors de la formation après qu’un mandat initial aurait vu le nouveau venu Mike Conley Jr. entrer dans un rôle de banc. Royce O’Neale a été inséré dans la formation en raison de sa défense, de sa capacité de tir à 3 points et de sa synergie avec la première unité.

Bien que le Jazz ne soit toujours pas arrivé en tête contre les Celtics, Gobert affirme qu’il a déjà vu une différence dans la façon dont la défense est jouée:

«Je pense que (la défense) était de jour comme de nuit par rapport aux trois derniers matchs. Nous avons encore du travail à faire, mais dans l’ensemble, nous nous mettons dans une position où nous pouvons gagner le match », a déclaré Gobert, selon Eric Walden du Salt Lake Tribune. “… Pour la plupart, je pense que nous sommes sur la bonne voie défensivement.”

«Même si nous avons perdu quelques matchs que nous pensons que nous aurions dû gagner, nous sommes toujours en bonne position. Nous voulons toujours être une équipe en séries éliminatoires, et nous pensons toujours que si nous faisons les bonnes choses, nous pouvons être très bons. Nous devons le comprendre maintenant et terminer la saison sur une bonne note. “

Gobert, Joueur défensif de l’année à deux reprises, a sûrement quelque chose à voir avec la façon dont l’équipe réagit défensivement, mais le Jazz a eu des problèmes évidents de fermeture en 3s et d’attention aux ailes, laissant trop de responsabilité dans ses épaules. Les Celtics ont tiré 53,6% au total et 11 sur 26 à partir de 3 terrains, donc c’est clairement un travail en cours pour l’Utah, même si Gobert pense que le club se dirige dans la bonne direction.

Les Jazz ont maintenant perdu quatre matchs consécutifs et glissent rapidement au classement de la Conférence Ouest, quelque chose qu’ils doivent étouffer le plus tôt possible.