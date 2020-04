Rudy Gobert reprend l’entraînement au gymnase

Rudy gobert il semble avoir complètement surmonté le coronavirus et continue de progresser dans sa récupération et son retour à la normale. Avec un demi-pays confiné et le basket-ball totalement arrêté dans le monde, celui qui a été le premier joueur de la NBA à se montrer positif, a partagé sur ses réseaux sociaux la nouvelle de son retour à l’entraînement dans des installations qui lui étaient permises. Message optimiste du centre français qui entend se mettre en forme pour la reprise de la ligue.

