Rudy Gobert s’excuse, souhaite avoir «pris cette chose plus au sérieux»

Rudy Gobert souhaite que les choses se soient passées différemment.

Le 11 mars, le Jazz Center est devenu le premier joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus avant le match de l’Utah ce soir-là à Oklahoma City.

Le match contre le Thunder a été rapidement annulé après que le Jazz a reçu les résultats des tests de Gobert, et la ligue a par la suite annoncé une interruption minimale de 30 jours.

Cette période initiale de 30 jours ressemble désormais davantage à un minimum de 60 en raison d’une nouvelle recommandation du CDC qui ne suggère aucun événement de 50 personnes ou plus pendant au moins les huit prochaines semaines.

Dimanche soir, Gobert a fait le point sur son état, déclarant dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la NBA qu’il souhaitait “avoir pris cette chose plus au sérieux”.

Déclaration complète de Gobert:

Je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui ont apporté leur soutien et toute cette énergie positive. Cela signifie vraiment beaucoup. Quant à moi, je me sens mieux chaque jour grâce aux professionnels de la santé de l’Utah, d’Oklahoma City et de tous les gens autour de moi.

Comme vous le savez déjà, je veux juste vous rappeler de continuer à vous laver les mains, d’éviter de toucher votre visage et d’éviter tout contact inutile avec les gens. Il s’agit de vous protéger et de protéger les gens autour de vous.

J’aurais aimé prendre cette chose plus au sérieux et j’espère que tout le monde le fera parce que nous pouvons le faire ensemble. Faites attention et restez en sécurité.

Gobert a offert un