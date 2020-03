Rudy Gobert test positif pour le coronavirus aurait pu sauver la NBA

Rudy Gobert a été traîné dans la boue après être devenu le premier joueur à tester positif pour le nouveau coronavirus. Deux jours auparavant, le centre de jazz d’Utah et le joueur défensif de l’année à deux reprises avaient touché les micros sur le podium pour faire la lumière sur la pandémie qui a suivi – le type d’ironie que même les films ne peuvent pas produire. Le Français a été la cible d’insultes, de blagues et, plus tard, de blâme une fois que son coéquipier Donovan Mitchell a été testé positif quelques heures après son diagnostic.

Mais était-ce une bénédiction déguisée?

La NBA a agi rapidement, reportant la saison quelques minutes seulement après avoir appris le résultat de Gobert, devenant la première grande ligue sportive professionnelle nord-américaine à suspendre ses opérations.

Le lendemain, le 12 mars, la plupart des autres sports majeurs ont emboîté le pas – un jour qui est maintenant connu comme «le sport de jour s’est arrêté».

. . .

Récemment, des experts ont désigné un match de football de l’UEFA Champions League le 19 février entre la Serie A italienne d’Atalanta et la Liga espagnole de Valence comme le «Game Zero» qui a déclenché la contagion dans la région italienne de Bergame.

Valence s’est rendu à San Siro, le stade légendaire de la puissante centrale italienne AC Milan, pour ce match de Ligue des Champions. La victoire 4-1 à domicile de l’Atalanta contre Valence a été surnommée la plus grande victoire de l’histoire du club, mais elle a été accompagnée de sérieux bagages:

“Nous étions à la mi-février, donc nous n’avions pas les circonstances de ce qui se passait”, a déclaré le maire de Bergame, Giorgio Gori, lors d’un chat en direct sur Facebook avec la Foreign Press Association à Rome, selon l’Associated Press. «Si c’est vrai ce qu’ils disent que le virus circulait déjà en Europe en janvier, alors il est très probable que 40 000 Bergamaschi dans les tribunes de San Siro, tous ensemble, ont échangé le virus entre eux. Il est possible que tant de Bergamaschi ce soir-là se soient réunis dans des maisons, des bars pour regarder le match et ont fait de même.

“Malheureusement, nous ne pouvions pas savoir. Personne ne savait que le virus était déjà là », a ajouté le maire. “C’était inévitable.”

Ce match du 19 février n’était que deux jours avant la détection des premiers cas de coronavirus à Bergame.

Coïncidence? Pas exactement:

“Je suis sûr que 40000 personnes se serrant dans les bras et s’embrassant tout en se tenant à un centimètre d’intervalle – quatre fois, car Atalanta a marqué quatre buts – a certainement été un énorme accélérateur de contagion”, a déclaré Luca Lorini, chef de l’unité de soins intensifs de la Hôpital du Pape Jean XXIII à Bergame.

. . .

Rudy Gobert et Donovan Mitchell étaient les seuls à avoir été testés positifs sur 58 membres du personnel de Jazz testés pour le coronavirus. Le Français devait s’asseoir et n’était même pas avec l’équipe ce mercredi mars. 11, mais Mitchell était équipé et prêt à donner un coup de pied contre le Thunder d’Oklahoma City.

Lors des tests, aucun des joueurs de Thunder n’a contracté le virus. Si Mitchell avait participé à ce jeu, cependant, on ne sait pas combien de personnes l’auraient contracté.

Ce «Game Zero» du 19 février a non seulement mis l’Italie à genoux, mais 35% de l’équipe de Valence a également été infectée. L’Italie et l’Espagne sont les deux pays européens les plus touchés par le virus.

Huit équipes NBA ont été entièrement testées. Plus de 10 joueurs de la NBA ont déjà été testés positifs pour COVID-19, dont Gobert, Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant, Marcus Smart et d’autres qui restent anonymes.

Pourtant, le potentiel de propagation exponentielle du virus était là, et c’est le test de Gobert qui a immédiatement envoyé des signaux d’alarme à la ligue.

Le commissaire Adam Silver n’a pas tardé à mettre un terme à la saison 2019-2020 de la NBA et de nombreux autres sports (certains même à contrecœur) ont suivi son exemple, convenant que la santé de leurs athlètes et de leurs fans devait passer avant tout intérêt financier.

La ligue a esquivé une balle et une grosse à cela. Ce match du 11 mars entre le Jazz et le Thunder aurait pu être le «Game Zero» de la NBA, mais la ligue a agi rapidement et avec assurance.

Rudy Gobert a été diabolisé pour ses actions et il a à juste titre pris sa part de critiques sévères pour ne pas prendre ce virus au sérieux, mais son test a probablement sauvé de nombreux joueurs de la NBA de faire face à cette pandémie mortelle – et nous sommes tous mieux pour cela.