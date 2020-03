Rudy Gobert teste positif pour le coronavirus – Ce que nous savons jusqu’à présent – The Athletic

OKLAHOMA CITY – Rudy Gobert, le centre des étoiles de l’Utah Jazz, a été testé positif pour le coronavirus, ont déclaré des sources à The Athletic mercredi soir.

Gobert a subi des tests de précaution mercredi et a obtenu un résultat positif, selon des sources.

Des sources disent que Gobert a rencontré des gens qui ont récemment voyagé de France, mais il n’y a pas de détermination claire sur la façon dont il a contracté le virus. Des sources affirment également que Gobert se sent bien, fort et stable, et espérait même jouer mercredi soir contre Oklahoma City. Gobert avait assez d’énergie pour jouer, mais a passé la soirée loin du Jazz, dont le match avec le Thunder à Oklahoma City a été suspendu.

À peu près au même moment où le Jazz et le Thunder auraient mis fin à leur important affrontement, les employés de la Chesapeake Energy Arena ont marchandé un sac de pop-corn non mangé.

Le sol lui-même était vide, ayant depuis longtemps été dégagé, les sièges libérés par les fans huant en sortant d’un match reporté. Et bien après le report, pas un seul joueur ou membre du personnel de l’équipe n’était venu dans les entrailles de l’arène.

Mercredi soir, comme l’a rapporté pour la première fois l’Athletic, Gobert est devenu le premier joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus qui a été officiellement qualifié de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé mercredi matin. Dans une brève déclaration ultérieure, la NBA elle-même a suspendu sa saison jusqu’à nouvel ordre.

Pour la ligue, un virus dont ils essayaient de rester en face a frappé la maison de l’une des manières les plus importantes possibles. Gobert n’est pas seulement un joueur de la NBA. C’est un All-Star, l’un des joueurs les plus visibles de la ligue. Il est un double joueur défensif de l’année. Le natif de France est une star internationale. Il est un membre bien-aimé de la base de fans de Jazz.

En conséquence, la ligue n’avait pas le choix. Mercredi soir, au moment du test positif de Gobert, le Jazz venait de terminer un road trip de cinq matchs à travers la Conférence de l’Est.

Ils ont également joué contre les Raptors de Toronto lundi soir. Son exposition à un certain nombre de personnes différentes a été considérable.

Gobert, selon des sources, s’est senti suffisamment fort pour jouer mercredi soir. Mais lui et le meneur de jeu Emmanuel Mudiay ont été mis hors de combat, après être tombés mercredi matin.

Dans l’intervalle, chaque membre de l’organisation Jazz est testé.

Les deux équipes étaient sur le point de s’informer lorsque le match a été arrêté et que les officiels se sont entretenus avec la ligue. Alors que les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires, il semblait qu’ils savaient qu’ils le feraient pour de bon. Les couloirs des vestiaires respectifs ont également été bloqués, alors que les équipes tentaient de déterminer quelles seraient leurs prochaines étapes.

Gobert était asymptomatique jusqu’à mardi soir. Il était en contact avec ses coéquipiers jusqu’à mercredi après-midi. Selon le Jazz, Gobert s’est révélé négatif pour la grippe mercredi matin. Il a également testé négatif pour l’angine streptococcique et une infection des voies respiratoires supérieures. Ses symptômes ont ensuite diminué au cours de la journée. Mais, par mesure de précaution, la décision a été prise de tester le coronavirus.

Les Jazz disent qu’un résultat positif préliminaire est revenu dans les instants précédant le dénouement. Le bureau de la ligue a été immédiatement informé et la décision a été prise de reporter le match et d’arrêter la saison.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de la santé des États du CDC, de l’Oklahoma et de l’Utah et la NBA pour déterminer la meilleure façon d’aller de l’avant alors que nous recueillons plus d’informations”, a déclaré le Jazz dans un communiqué.

Gobert est actuellement pris en charge par des responsables de la santé à Oklahoma City.

(Photo: Chris Elise / NBAE via .)

