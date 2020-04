Rudy: “Je vais profiter au maximum du dernier tronçon de ma carrière”

La Fédération espagnole de basket-ball a rendu direct ce vendredi, causé par la situation actuelle de la crise sanitaire mondiale du coronavirus, dans laquelle Rudy Fernandez, le capitaine de la Sélection, a répondu aux questions que les fans et les fans ont voulu lui poser.

Entre autres, les thèmes les plus marquants dont le joueur de Real Madrid Il a parlé de son retrait, des Jeux Olympiques et de l’enfermement à cause de COVID-19, dont il a dit ce qui suit: “J’exécute une routine à la fois physiquement et mentalement pour ne pas arrêter de bouger, la seule chose qui est finie pour moi les ressources pour divertir mon fils. “

#rudyresponde @BaloncestoESP https://t.co/vpLMdGNyAY – Rudy Fernandez (@ rudy5fernandez) 17 avril 2020

Lors du retrait, Rudy n’a pas voulu dire s’il renouvellera ou non avec le club de la capitale espagnole à la fin de son contrat. il s’est seulement limité à dire que tout le temps qui reste sera utilisé jusqu’à la fin:

“Mon contrat se termine dans deux ans, à 37 ans. Je vais les vivre et en profiter comme s’ils étaient les derniers. Actuellement, je me sens à l’aise avec le rôle que j’ai à Madrid. Le moment où je vois que je ne peux pas contribuer suffisamment un club de ces dimensions, je saurai que je dois me retirer. “

Concernant les Jeux Olympiques et son retard d’un an dû au coronavirus, Rudy Fernández assure que son point de vue n’a pas changé et que son intention est la même: “J’espère que je pourrai être dans l’appel. J’espère que je pourrai être physiquement bien et être en un tel événement. “

.