Rudy T: des chiens de cinq ans après les nouvelles du Hall of Fame

À l’ère actuelle de la distanciation sociale au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), l’ancien joueur des Rockets et entraîneur-chef Rudy Tomjanovich n’a pas pu célébrer l’annonce du Temple de la renommée du basket-ball de samedi avec ses anciens joueurs et coéquipiers de Houston.

Il a cependant pu en profiter chez lui avec des compagnons canins.

Après la révélation de samedi de la classe 2020, Tomjanovich est apparu dans le spécial télévisé d’ESPN pour une brève interview. Ses commentaires:

Ce fut une journée très suspense parce que j’ai déjà été dans cette position. Et j’ai la réponse “Désolé, pas cette année”.

Je m’accrochais donc à chaque mot prononcé par John. Et quand il a dit: «Vous êtes dedans», la première chose qui est arrivée a été un incroyable soupir de soulagement.

Et puis, lentement mais très puissamment, une jubilation complète! Nous allons à Springfield!

Après cela, Tomjanovich a élevé ses deux chiens – qui, à juste titre, ont été entraînés par «Rudy T» sur la façon de le faire – en célébration.

Désormais âgé de 71 ans, Tomjanovich a joué pour les Rockets de 1970 à 1981 et a été entraîneur-chef de 1992 à 2003. Cette manche comprenait les deux seuls titres de NBA de Houston lors des saisons 1993-94 et 1994-95.

Au cours de ses 11 saisons et plus en tant qu’entraîneur-chef, Tomjanovich a mené les Rockets à un record de 503-397 (0,555) en saison régulière et à une marque de 51-39 (0,567) dans les séries éliminatoires de la NBA, comme en témoignent les deux championnats de Houston en 1994 et 1995. Il est de loin le coach le plus gagnant de l’histoire de la franchise.

Tomjanovich avait été le seul entraîneur de l’histoire avec plusieurs titres NBA et une médaille d’or olympique qui n’était pas au Temple de la renommée. Après une longue attente et une absence de peu en 2017 et 2018, il a développé ses sentiments dans une interview avec Mark Berman de Fox 26 Houston.

Outre ses nombreuses réalisations en tant qu’entraîneur-chef, Tomjanovich était également un joueur dynamique pour les Rockets ⁠ – avec une moyenne de 17,4 points et 8,1 rebonds en 33,5 minutes par match sur 11 saisons de 1970 à 1981. Il a été cinq fois joueur d’étoiles au pouvoir en avant.

Tomjanovich et d’autres membres de la classe 2020 du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame devraient être inscrits le samedi 29 août à Springfield, Massachusetts. Les anciens joueurs de la NBA qui seront intronisés comprendront Tim Duncan, Kevin Garnett et feu Kobe Bryant.

