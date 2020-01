Rudy Tomjanovich accepte l’intronisation au Temple de la renommée de Houston

Plus tôt cette semaine, l’ancien entraîneur des Houston Rockets, Rudy Tomjanovich, a été intronisé au Houston Sports Hall of Fame.

Tomjanovich faisait partie des trois membres de la troisième classe annuelle du Temple de la renommée, se joignant à la gymnaste Mary Lou Retton et à la star de la piste Carl Lewis.

Le programme en l’honneur des grands sportifs historiques de la ville a été créé en 2018 par la Harris County – Houston Sports Authority (HCHSA). Les intronisations ont eu lieu sur scène lors des Houston Sports Awards, qui ont eu lieu mardi soir au centre-ville de Houston et diffusées à la télévision locale.

Pour ceux qui ne peuvent pas regarder, HCHSA a maintenant téléchargé le discours d’acceptation émotionnelle de Tomjanovich, ainsi qu’un montage vidéo de ses réalisations et son introduction sur scène de l’ancien attaquant des Rockets Robert Horry et du diffuseur de longue date de l’équipe, Bill Worrell.

“Rudy T”, comme il est le plus connu, avait également d’anciens Rockets de sa génération le soutenant dans le public, y compris les attaquants Otis Thorpe et Matt Bullard, ainsi que GM Carroll Dawson.

Désormais âgé de 71 ans, Tomjanovich a joué pour les Rockets de 1970 à 1981 et a été entraîneur-chef de 1992 à 2003. Cette manche comprenait les deux seuls titres de NBA de Houston lors des saisons 1993-94 et 1994-95.

Au cours de ses 11 saisons et plus en tant qu’entraîneur-chef, Tomjanovich a mené les Rockets à un record de saison régulière de 503-397 (0,5559) et à une marque de 51-39 (0,567) dans les séries éliminatoires de la NBA, en tête des deux championnats. Il a le plus de victoires de tous les entraîneurs de l’histoire de la franchise, et son total est plus du double de celui de l’actuel entraîneur n ° 2 (Bill Fitch, avec 216 victoires de 1983 à 1988).

Mais «Rudy T» était aussi un joueur dynamique ⁠— avec des moyennes de 17,4 points et 8,1 rebonds en 33,5 minutes par match sur 11 saisons. Il a été cinq fois NBA All-Star à l’attaquant.

Tomjanovich et les Rockets espèrent également son intronisation au Temple de la renommée du basket-ball Naismith Memorial, avec les finalistes de la classe 2020 annoncés lors du week-end des étoiles de la NBA à la mi-février.

