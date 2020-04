Rudy Tomjanovich enfin élu au Temple de la renommée du basket-ball

Après de nombreux quasi-accidents, l’ancien joueur et entraîneur-chef des Rockets de Houston, Rudy Tomjanovich, est enfin prêt pour l’intronisation en 2020 au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

La nouvelle de la chute de Tomjanovich a été rapportée pour la première fois par Mark Berman de Fox 26 Houston. L’annonce officielle est prévue pour samedi dans une émission spéciale télévisée à 11 h 00, heure centrale sur ESPN.

Désormais âgé de 71 ans, Tomjanovich a joué pour les Rockets de 1970 à 1981 et a été entraîneur-chef de 1992 à 2003. Cette manche comprenait les deux seuls titres de NBA de Houston lors des saisons 1993-94 et 1994-95.

Au cours de ses 11 saisons et plus en tant qu’entraîneur-chef, Tomjanovich a mené les Rockets à un record de 503-397 (0,555) en saison régulière et à une marque de 51-39 (0,567) dans les séries éliminatoires de la NBA, comme en témoignent les deux championnats de Houston en 1994 et 1995. Il est de loin le coach le plus gagnant de l’histoire de la franchise.

Mais «Rudy T», comme il est surtout connu dans les cercles des Rockets, était également un joueur dynamique ⁠ – avec une moyenne de 17,4 points et 8,1 rebonds en 33,5 minutes par match sur 11 saisons. Il a été cinq fois étoile à l’attaquant.

Tomjanovich avait été le seul entraîneur de l’histoire avec plusieurs titres NBA et une médaille d’or olympique qui n’était pas au Temple de la renommée. Il était le seul entraîneur-chef de la NBA parmi les finalistes de cette année.

Tomjanovich a été finaliste en 2017 et 2018 avant de ne pas se qualifier pour le groupe final en 2019. Au cours des derniers mois, cependant, plusieurs entraîneurs renommés de la NBA ont fait tout leur possible pour plaider en faveur de l’intronisation de Tomjanovich attendue depuis longtemps – ce qui a probablement rehaussé son profil auprès des électeurs.

Tomjanovich et d’autres membres de la classe 2020 du Temple de la renommée devraient être consacrés le samedi 29 août à Springfield, dans le Massachusetts. Les joueurs à introniser aux côtés de «Rudy T» comprendront Tim Duncan, Kevin Garnett et feu Kobe Bryant.

.