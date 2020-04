Rudy Tomjanovich envisage Olajuwon et Murphy comme présentateurs au Temple de la renommée

L’ancien joueur et entraîneur-chef des Houston Rockets, Rudy Tomjanovich, demande aux icônes de la franchise Calvin Murphy et Hakeem Olajuwon de le présenter officiellement plus tard cette année lors de son intronisation au Temple de la renommée.

Tomjanovich a joué avec Murphy tout au long de sa carrière de 11 ans de 1970 à 1981, tandis que Olajuwon était le joueur vedette lors de ses deux championnats NBA en tant qu’entraîneur en 1994 et 1995.

Murphy a immédiatement accepté l’honneur. Dans des commentaires à Mark Berman de Fox 26 Houston, le gardien du Hall of Fame a déclaré lundi:

J’aurais été très, très déçu et très blessé si je n’avais pas été à sa droite quand il accepte son enchâssement. C’était absolument fabuleux. Ça ne va pas mieux que ça. Au cours des 10 années que nous avons passées ensemble, au cours des années où nous nous sommes connus, je ne peux pas commencer à vous dire combien de temps nous avons passé à parler de basket-ball.

Le fait que Rudy Tomjanovich et Calvin Murphy soient entrés dans la NBA ensemble, nous avons pleuré ensemble, nous avons ri ensemble, et maintenant nous allons être ensemble au Hall of Fame. Ça ne va pas mieux que ça.

Quant à Olajuwon, un centre du Temple de la renommée, Tomjanovich a déclaré à Berman:

Si Hakeem n’est pas dans l’équipe quand j’obtiens le poste, vous direz probablement: “ Hé, tu te souviens de ce gars avec le long nom de famille qui jouait pour les Rockets? ” Les gens ne sauraient pas qui je suis en ce moment . J’ai simplement eu la chance d’avoir un si grand joueur que nous pouvions construire. Il est l’ingrédient clé de toute cette affaire.

Au cours de ses 11 saisons et plus en tant qu’entraîneur-chef, Tomjanovich a mené les Rockets à un record de 503-397 (0,555) en saison régulière et à une marque de 51-39 (0,567) dans les séries éliminatoires de la NBA, comme en témoignent les deux championnats de Houston en 1994 et 1995. Il est de loin le coach le plus gagnant de l’histoire de la franchise.

Outre ses nombreuses réalisations en tant qu’entraîneur, «Rudy T» était également un joueur dynamique ⁠ – avec une moyenne de 17,4 points et 8,1 rebonds en 33,5 minutes par match. Il a été cinq fois étoile à l’attaquant.

Tomjanovich et d’autres membres de la classe 2020 du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame devraient être inscrits le samedi 29 août à Springfield, Massachusetts. Les anciens joueurs de la NBA qui seront intronisés comprendront Tim Duncan, Kevin Garnett et feu Kobe Bryant.

