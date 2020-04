Rudy Tomjanovich obtient enfin son appel au Temple de la renommée – The Athletic

Les Houston Rockets étaient à Phoenix la veille d’un match contre les Suns et Charles Barkley – ce fournisseur bienveillant de sons élites, de coudes pointus et de générosité à la table – a invité Rudy Tomjanovich et ses assistants à à son domicile pour le dîner avant de faire face à son ancienne équipe.

“Et il a eu deux invités surprise pour nous”, a rappelé Tomjanovich lors d’un récent appel téléphonique.

Michael Jordan et Tiger Woods.

“Ce fut une nuit phénoménale”, a déclaré Tomjanovich.

Avec une Jordanie (encore une fois) à la retraite, Tomjanovich a eu la chance de parler franchement d’un débat sans fin alimenté par la décision de Jordan de prendre sa retraite après la conclusion de son premier triplé avec les Chicago Bulls et de jouer au baseball. Cette absence de 17 mois de la NBA a permis aux Rockets de remporter des championnats consécutifs en 1994 et 1995, et à Hakeem Olajuwon de devenir le seul des contemporains de Jordan à quitter le jeu …

