Rudy Tomjanovich sur les origines de la révolution en 3 points de Houston

Sous la direction de Daryl Morey et de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni, les Rockets sont connus à l’époque actuelle comme l’équipe la plus agressive de la NBA pour le tir à 3 pointeurs. Mais le statut de Houston en tant que leader de la révolution moderne en 3 points remonte en fait à Rudy Tomjanovich dans les années 1990.

Vendredi dernier, le Hall of Famer et l’ancien entraîneur des Rockets ont pris le temps de répondre aux questions des fans lors d’une session exclusive de questions / réponses avec la NBA sur Twitter. L’un de ces échanges s’est déroulé comme suit (vidéo):

Q: Vos équipes Rockets étaient constamment près du sommet de la ligue en pointeurs à 3 points. Était-ce une fonction de votre liste, de votre philosophie offensive ou des deux?

UNE: Lorsqu’un jeune entraîneur obtient un emploi, il doit rapidement développer une philosophie sur la façon dont vous allez jouer un style de jeu. Je pense que la philosophie doit être basée sur les joueurs que vous possédez. L’infraction doit être adaptée aux compétences de ces joueurs.

Nous avons eu le grand Hakeem Olajuwon, qui était un excellent joueur post-up, et nous savons que les autres équipes devraient doubler leur équipe.

Nous sommes donc sortis et avons obtenu les meilleurs tireurs extérieurs que nous pouvions obtenir. Quand ils ont fait équipe, Hakeem a distribué le ballon, nous l’avons déplacé autour de la ligne des 3 points et les avons lâchés. Et c’était une grande partie de notre offense.

Lorsque Houston a remporté son premier championnat au cours de la saison 1993-94, les équipes de la NBA ont réalisé en moyenne 9,9 tentatives sur une plage de 3 points par match. Les Rockets étaient à 15,7, ce qui a facilement mené la ligue.

Peut-être grâce au succès de Houston, le nombre moyen de tentatives de 3 points de la ligue a bondi la saison suivante à 15,3 par match. Mais les Rockets ont encore augmenté leur marge à 21,4, ce qui a de nouveau mené la NBA. Et encore une fois, les Rockets de Tomjanovich ont remporté le titre.

Cette deuxième équipe de titre présentait ce qui était à l’époque une configuration d’alignement non conventionnelle, avec le petit attaquant Robert Horry glissant vers l’avant (ce qui est maintenant connu sous le nom de «stretch four») après le commerce de février du grand homme traditionnel Otis Thorpe pour le tireur Clyde Drexler .

Horry a réalisé près de 38% de ses 3 pointeurs, ce qui a contribué à fournir un espacement supplémentaire au sol pour Olajuwon – puisque le grand homme était entouré de tireurs capables de derrière l’arc à chacune des quatre autres positions.

Tomjanovich a été entraîneur-chef pendant plus de 11 saisons de 1992 à 2003. Aujourd’hui âgé de 71 ans, «Rudy T» a mené Houston à un record de saison régulière de 503-397 (.559) et à une marque de 51-39 (.567) en les éliminatoires de la NBA. À ce jour, il reste de loin le coach le plus gagnant de l’histoire de la franchise.

Outre ses nombreuses réalisations en tant qu’entraîneur, Tomjanovich était également un joueur dynamique pour les Rockets ⁠ – avec une moyenne de 17,4 points et 8,1 rebonds en 33,5 minutes par match sur 11 saisons de 1970 à 1981. Il a été cinq fois puissance en avant.

Tomjanovich et d’autres membres de la classe 2020 du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame devraient être inscrits le samedi 29 août à Springfield, Massachusetts. Les anciens joueurs de la NBA qui seront intronisés comprendront Tim Duncan, Kevin Garnett et feu Kobe Bryant.

