Rumeur: la NBA pourrait se terminer par des séries éliminatoires plus courtes

La NBA est déterminée que le Saison 2019/20 terminer. Et pour cela, il a proposé plusieurs scénarios. Le plus radical de tous (si la crise de coronavirus rendu au tribunal trop tard) a été annoncé par Marc Berman du New York Post. Selon les rapports, parmi les propositions envisagées pour achever le éliminatoires, comprend un dans lequel les équipes joueraient des séries au meilleur de trois matchs. Il semble qu’ils auraient éliminé de l’équation la possibilité de jouer un tournoi à élimination directe à un match. Selon Berman, ce serait la dernière option de la ligue (jouer le meilleur des trois).

Ainsi, une autre proposition ferait la fin de la ligue régulière (5 à 7 matchs à jouer) et les éliminatoires se déroulent sans supporters, mais avec télévision, dans une même ville. Parmi ceux qui ont sonné jusqu’à présent, il y a Las Vegas, Orlando, Hawaï, Atlantic City, Louisville ou les Bahamas. Tout site disposant d’installations de basket-ball et de suffisamment de lits d’hôtel pour héberger des franchises NBA.

Ce que Berman indique clairement à la fin de son article, c’est qu ‘”aucune proposition n’est actuellement sur la table” et que la ligue “est déterminée à avoir un champion cette année”.

Ya Gotta Believe: un tournoi éliminatoire sur un site avec un minuscule match préliminaire de la saison régulière est probablement le résultat de la #NBA. Vegas est une destination évidente, mais une source de l’industrie dit qu’Hawaï, Atlantic City, Orlando, Louisville ont également discuté en interne

