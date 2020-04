Russell place Durant contre le Temple de la renommée pour la dernière place de sa formation

Avec tout le monde dans et autour de la NBA coincé dans l’isolement comme le reste des États-Unis alors que la nation lutte contre le nouveau coronavirus, une tendance à laquelle les joueurs ont participé est de partager leur record de départ. Bien sûr, Michael Jordan est présenté dans la plupart, sinon dans toutes les files d’attente. Kobe Bryant et LeBron James sont également présentés. Mais alors il y a de la place pour la variation – cependant, la plupart des joueurs n’ont pas inclus ceux qui ont connu leurs jours les plus marquants dans les années 1980 ou avant.

L’une des listes les plus controversées était celle de Trae Young. Le gardien des Hawks d’Atlanta comprenait Steve Nash, qui est un grand, mais pas quelqu’un habituellement considéré parmi les cinq meilleurs de tous les temps.

La liste du gardien des Timberwolves du Minnesota, D’Angelo Russell, n’était pas aussi controversée que celle de Young, mais il a eu du mal à régler la dernière place. L’ancien gardien des Brooklyn Nets comprenait Jordan, Bryant, James et Stephen Curry, puis il a réduit la dernière place à l’attaquant des Nets Kevin Durant et Shaquille O’Neal:

Peut-être que Durant peut aider l’ex-Net à décider de cette dernière place une fois qu’il est autorisé à jouer.

