Russell Westbrook douteux pour mardi avec une entorse au pouce gauche

Le gardien des Rockets Russell Westbrook doutera de jouer dans le match à domicile de mardi soir contre les Hornets de Charlotte en raison d’une blessure au pouce gauche, a déclaré l’entraîneur de Houston Mike D’Antoni lors des essais libres de lundi.

La blessure s’est produite lors de la victoire de dimanche contre la Nouvelle-Orléans et le pouce de Westbrook a été lourdement bandé après le match. L’ancien joueur par excellence n’a pas précisé à quel moment cela s’était produit, notant seulement que quelqu’un avait frappé le ballon de basket et avait plutôt pris la main.

Westbrook a traversé la blessure contre les Pélicans et a marqué 22 points, mais le nouvel All-Star couronné n’a pas été aussi efficace qu’il l’a été pendant une grande partie de son torride janvier. Ce n’était que la deuxième fois au cours des 11 derniers matchs que Westbrook ne réussissait pas à marquer 30 points, et à 9 des 24 du terrain (37,5%), c’était aussi son jeu de tir le moins efficace.

Une bonne nouvelle potentielle pour le droitier Westbrook est que la blessure était au pouce de sa main gauche non tirante. Westbrook a eu du mal à tirer au début de la saison après avoir disloqué plusieurs doigts pendant la pré-saison, mais ces problèmes étaient à sa main dominante.

On ne sait pas si Westbrook devrait rater plus de matchs au-delà de mardi, mais il convient de noter que le prochain match de Houston (jeudi) se situe à l’avant d’un match consécutif. Westbrook assied généralement un match de tous les deux pour l’entretien planifié après une opération au genou hors saison, il est donc possible qu’il était déjà programmé de manquer ce match.

Les Rockets (31-18) jouent jeudi à Los Angeles contre les Lakers (37-11), suivis de vendredi soir à Phoenix contre les Suns (20-29). Son compatriote Austin Rivers a récemment raté deux matchs avec une entorse au pouce, et ce ne serait pas une surprise si Westbrook a un calendrier similaire.

