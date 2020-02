Russell Westbrook éjecté après avoir parlé au banc des Warriors

La superstar des Houston Rockets, Russell Westbrook, a été expulsée du match de son équipe contre les Golden State Warriors au Chase Center jeudi.

Avec une hausse massive de 35 points à Houston avec 6:05 restant dans la réglementation, le fougueux combo guard des Rockets a semblé narguer plusieurs membres de l’équipe des Warriors assis sur le banc.

Lmao Westbrook essaie de parler au banc des Warriors et Klay est juste assis là pic.twitter.com/jlJWV2ri4p

– Chris Montano (@gswchris) 21 février 2020

Westbrook a d’abord jeté un coup d’œil à Andrew Wiggins qui a juste souri à sa direction, tandis que Klay Thompson, blessé, a affiché un sourire narquois tandis que Westbrook continuait son agression verbale. Le garde des Rockets, âgé de 31 ans, n’avait pas encore terminé, échangeant des barbes avec Marquese Chriss alors que les arbitres sifflaient et le jetaient hors du jeu.

Westbrook a même croisé Kevon Looney à sa sortie. Les Rockets, quant à eux, ont franchi le cap des 135-105 contre les Dubs pour leur 35e victoire de la saison. Westbrook avait 21 points, 10 passes décisives et quatre rebonds au moment de l’éjection.

