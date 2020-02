Russell Westbrook entre dans l’histoire de la NBA avec 20 000 points en carrière

Le gardien des Rockets de Houston et le joueur étoile à neuf reprises Russell Westbrook ont ​​marqué l’histoire lors du match de jeudi soir dans sa ville natale de Los Angeles en franchissant la barre des 20 000 points en carrière en NBA.

Westbrook est le 46e joueur de l’histoire de la ligue à marquer plus de 20 000 points, mais il n’est que le troisième à le faire avec 7 000 passes décisives et 6 000 rebonds – rejoignant LeBron James et Oscar Robertson.

Le meilleur de tous, l’ancien MVP et All-Star 2020 a réalisé son histoire personnelle tout en aidant les Rockets (33-18) à remporter une victoire sur route improbable au Staples Center contre les Lakers (38-12), qui ont eu le meilleur record en la Conférence de l’Ouest cette saison.

Les Rockets en plein essor ont maintenant remporté sept de leurs neuf derniers matchs.

Westbrook était discutable avant le match de jeudi en raison d’une entorse au pouce gauche. Mais le joueur de 31 ans n’a montré aucun effet néfaste au Staples Center, marquant un sommet de 41 points sur 17 tirs sur 28 (60,7%). Il a également réussi huit rebonds et cinq passes décisives.

Westbrook ne jouera pas au prochain match de Houston vendredi soir à Phoenix, car il est prévu de passer la moitié de tous les matchs consécutifs cette saison pour un entretien planifié après une chirurgie du genou hors saison.

