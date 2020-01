Russell Westbrook et Chris Paul sont différents à tous ces égards

Russell Westbrook est revenu à Oklahoma City pour la première fois en tant que joueur invité jeudi soir lorsque le Thunder a accueilli les Rockets de Houston. Westbrook a reçu un accueil de héros de la part de la foule de l’OKC, avec une vidéo hommage formidable jouée avant qu’il ne soit annoncé dans la formation de départ, des chants “ MVP ” tout au long de la nuit, et une vague de soutien des fans qui l’ont vu grandir devant leur yeux pendant 11 saisons.

Westbrook a apporté son jeu A pour la vitrine de la TNT, terminant avec 34 points sur 14 tirs sur 26 dans la nuit. Malheureusement, il était le seul membre des Rockets à le faire. Jouant la deuxième nuit consécutive après avoir affronté les Hawks d’Atlanta un jour plus tôt, les Rockets ressemblaient principalement à une équipe qui traversait les mouvements. Même le grand James Harden n’a pas réussi à marquer 20 points pour la deuxième fois de la saison.

Le Thunder s’est éloigné du tout début de la nuit pour remporter une victoire de 113-92. Chris Paul, le meneur qu’ils ont reçu dans le commerce de Westbrook, a également passé une excellente soirée de façon plus discrète. Paul a accumulé 18 points, six rebonds, cinq passes décisives et quatre interceptions dans la victoire, et a absolument humilié Isaiah Hartenstein de Houston.

Avec la victoire, les Thunder sont à seulement 3,5 matchs derrière les Rockets au classement et sont fermement dans le mélange des séries éliminatoires en tant que tête de série actuelle n ° 7 à 22-16.

Westbrook-for-Paul a été le métier le plus fascinant de l’été pour plusieurs raisons. Cela était dû en partie à leur différence. Bien qu’ils aient tous deux joué la même position et dominé la ligue au cours de la dernière décennie, Paul et Westbrook ont ​​des ensembles de compétences nettement opposés. Bien que les deux puissent être considérés comme mesquins et têtus et vindicatifs, leur perception parmi les coéquipiers semble également considérablement différente.

C’est ainsi que Westbrook et Paul sont des opposés polaires l’un de l’autre.

Westbrook est aimé. Paul a quitté les équipes en mauvais termes.

Le retour de Westbrook à Oklahoma City a souligné à quel point la franchise et ses fans l’aimaient. Découvrez la vidéo hommage qu’ils ont jouée pour lui lors du lancement des présentations:

Le retour de Westbrook à OKC a eu lieu le même jour que Kevin Durant et Kendrick Perkins se sont battus sur Twitter pour rendre la perception positive de Westbrook plus apparente. Alors que les fans d’OKC étaient notoirement froids et grossiers envers Durant d’une manière malveillante lorsqu’il est revenu pour la première fois en tant que joueur visiteur, le Thunder a embrassé Westbrook à bras ouverts.

Paul s’est rarement senti aussi aimé que Westbrook. Paul a d’abord demandé un échange aux Hornets en 2010. Après avoir été traité avec les Clippers, il avait une relation tendue avec la co-vedette Blake Griffin. DeAndre Jordan se serait également lassé de lui. À son arrivée à Houston, la relation de Paul et Harden se serait détériorée après deux saisons, ce qui aurait conduit au commerce de Westbrook avec le Thunder.

Le style de jeu de Westbrook est certainement polarisant, pour le moins. Mais en dehors du terrain, il a clairement un fort soutien de ceux qui ont passé du temps avec lui.

Paul est chirurgical. Westbrook est un bulldozer.

Westbrook et Paul jouent la position de meneur de points de façon totalement opposée.

Paul a toujours été l’un des plus petits joueurs de la NBA. Il est un grand joueur de tous les temps à cause de son esprit, pas de son corps. En plus d’être l’un des joueurs ayant le QI le plus élevé de tous les temps, Paul est également ridiculement qualifié. Sa muscade de Hartenstein a éclairé que:

Si Paul fait tout ce qu’il peut pour vous contourner, Westbrook est déterminé à vous traverser. L’un des joueurs les plus forts et les plus explosifs de l’histoire de la ligue, quelle que soit sa position, Westbrook a pris de l’importance en raison de sa puissance brute. Les fans se souviendront de tous les dunks de l’affiche, mais il a également utilisé son athlétisme pour devenir un grand rebondeur, une terreur en transition, et pour entrer dans les dents de la défense avant de céder à un coéquipier.

Paul est lent et chirurgical. Westbrook est rapide et puissant. C’est aussi simple que ça.

Paul vendra son âme pour une victoire. Westbrook est compétitif d’une manière différente.

Cette saison a été une longue vitrine pour montrer à quel point Paul est impitoyable en tant que compétiteur. Prenez cet incident contre les Trail Blazers, lorsque Paul a demandé que son ami de longue date Carmelo Anthony soit sifflé pour une faute technique après avoir crié (juré?) À l’arbitre.

Paul a eu un autre moment emblématique cette saison quand il a essentiellement remporté le Thunder un match en espionnant les Timberwolves pour un maillot non replié. Oui, il fallait une finition miracle pour envoyer le match en prolongation, mais OKC n’a eu l’occasion de le faire que parce que Paul connaît le livre des règles comme le fond de sa main.

Westbrook est également l’un des joueurs les plus compétitifs de la ligue, une réputation qu’il a acquise avec chaque entraînement 3 contre 1 réussi. En général, cependant, l’amour que Westbrook éprouve de la part d’anciens coéquipiers et de fans à domicile donne l’impression qu’il est quelqu’un de confiance.

Westbrook a renoué avec le Thunder en tant qu’agent libre lorsqu’il y avait des spéculations qu’il pourrait partir pour Los Angeles. Oui, le Thunder lui a offert le plus d’argent, mais cela n’a pas empêché d’autres joueurs de cette génération de quitter leurs équipes d’origine. Westbrook a également organisé une fête pour Paul George lorsqu’il a annoncé qu’il signait de nouveau avec le Thunder. Le déménagement de Westbrook aux Rockets était également dû en grande partie à son amitié avec Harden, le même joueur avec lequel Paul avait du mal à s’entendre. Nous verrons comment ce chapitre de l’histoire se terminera finalement pour Harden et Westbrook.

Paul et Harden sont tous les deux de grands meneurs de jeu de tous les temps qui ont joué la position de manière totalement différente. Alors que Westbrook a longtemps eu un culte de la personnalité qui l’a suivi, les plus grands fans de Paul sont généralement des gens qui voient le jeu à travers un prisme plus analytique. Les fans qui aiment Paul le font parce qu’ils ont l’impression qu’il a un solide dossier statistique en tant que l’un des plus grands joueurs des dernières décennies. Les fans qui aiment Westbrook trouvent sa personnalité attachante.

Les différences entre les deux joueurs rendent le métier qui les a échangés encore plus fascinant. Lorsque vous choisissez votre favori personnel entre Westbrook et Paul, il n’y a pas de mauvaises réponses.