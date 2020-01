Russell Westbrook et Eric Gordon établissent des sommets de la saison dans la victoire sur la route des Rockets

Russell Westbrook et Eric Gordon ont établi de nouveaux sommets de la saison 2019-20 avec respectivement 45 et 27 points, alors que les Rockets de Houston ont résisté à une autre nuit atone de James Harden pour gagner au Minnesota, 131-124.

Harden n’a marqué que 12 points sur 3 tirs sur 13 (23,1%), prolongeant sa récente récession. Mais cela n’avait pas d’importance vendredi, puisque Westbrook a marqué 45 sur 59,3% des tirs, tandis que Gordon a ajouté ses 27 sur six en 3 points.

C’est la deuxième victoire consécutive des Rockets (28-16) après une séquence de quatre défaites consécutives, tandis que les Wolves (15-30) ont perdu leur huitième match consécutif.

Westbrook a également récolté 10 passes et six rebonds lors de la victoire de vendredi (score de la boîte), ce qui en fait le huitième match de sa carrière avec au moins 45 points, 10 passes et cinq rebonds en un match. C’est à égalité avec Harden et Oscar Robertson pour le plus dans l’histoire de la NBA.

Westbrook a régulièrement attaqué la jante contre le Minnesota, tirant 13 lancers francs et les faisant tous. Il n’a pas tenté un seul pointeur à 3 points dans le match, et il n’a tiré qu’une seule fois à partir de la plage de 3 points lors de ses quatre derniers matchs combinés. Étant donné que Westbrook ne tire que 23,5% sur 3 points cette saison, ce changement spectaculaire dans son tableau des tirs a contribué à faire de lui un joueur beaucoup plus efficace lors de sa récente poussée.

Harden a boité en deuxième mi-temps après s’être blessé à la cuisse dans une collision avec le grand homme du Minnesota Karl-Anthony Towns, bien que ses difficultés dans le match de vendredi aient précédé toute blessure.

Towns, un ancien All-Star, a mené les Wolves avec 30 points et 12 rebonds. Cependant, Clint Capela a tenu le coup à l’intérieur des Rockets avec 18 points (75,1% des tirs), neuf rebonds et cinq blocs en 34 minutes.

Sur les 11 marqueurs de Houston à 3 points en 32 tentatives (34,4%), 10 provenaient de joueurs de banc. Gordon a ouvert la voie en égalant son sommet de la saison avec six tirs effectués, mais Danuel House Jr. et Austin Rivers ont également eu des contributions clés avec quatre tirs à trois points combinés en seulement sept tentatives (57,1%). Bien qu’ils n’aient joué que trois réserves, les Rockets avaient 51 points au banc.

Les Rockets retournent à l’action dimanche après-midi à Denver, Houston ayant la possibilité de décrocher la série de la saison et tout bris d’égalité potentiel contre les Nuggets (31-14). On ne sait pas si Westbrook jouera dimanche, car les Rockets joueront également lundi soir à Utah (31-13), et l’ancien MVP n’a pas encore joué aux deux extrémités d’une série consécutive toute la saison.

