Russell Westbrook et Eric Gordon sortiront samedi à Charlotte

Les Houston Rockets seront sans gardes Russell Westbrook et Eric Gordon pour le match de samedi à Charlotte, selon une mise à jour de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni lors des essais de vendredi.

Westbrook sera absent en raison de l’entretien prévu lors du premier match consécutif, ce qui signifie qu’il sera disponible pour le match à domicile de dimanche contre Orlando. Gordon est absent en raison d’une blessure au genou droit, qu’il a semblé aggraver lors de la défaite de jeudi contre les Clippers de Los Angeles.

Alors que les Hornets (21-41) sont une équipe pire que les Rockets (39-22) sur le papier, l’absence de Westbrook pourrait s’avérer difficile à surmonter, surtout sur la route. L’ancien joueur par excellence et joueur des étoiles de 2020 a mené Houston avec une moyenne de scores de 32,9 points par match depuis le 9 janvier, le tout sur un clip de tir efficace de 53,0% sur le terrain.

Pendant ce temps, la santé de Gordon est devenue une préoccupation croissante. Il a raté près de la moitié (28 sur 61) des matchs de Houston cette saison avec diverses blessures, et quand il a joué, il n’a pas l’air en bonne santé – comme en témoigne son clip de tir de 37,1%, dont seulement 32,3% sur 3 points.

Lors de ses 13 premiers matchs après son retour d’une opération au genou droit le 29 décembre, Gordon semblait enfin en bonne santé, marquant 20,0 points en 30,4 minutes par match avec 39,8% de tirs à partir de la plage de 3 points.

Mais Gordon s’est blessé au tibia gauche le 27 janvier, puis s’est cogné le genou droit le 24 février. Ces deux incidents ont empêché le joueur de 31 ans de jouer pour quatre matchs combinés, et au-delà, ils ont également semblé pour limiter son explosivité dans les jeux où il a joué.

Lors de ses 11 dernières sorties, Gordon n’a récolté que 10,9 points en moyenne en 25,7 minutes sur 33,9% des tirs depuis le terrain et 23,4% sur les 3 points.

Le pourboire du Spectrum Center de Charlotte est prévu à 16 h. Heure centrale le samedi après-midi. L’absence de Westbrook et Gordon alourdira encore plus le fardeau de marquer de Houston sur James Harden, et cela signifiera probablement plus de minutes pour les gardes de réserve Austin Rivers et Ben McLemore.

Le statut de jeu de Gordon pour dimanche n’est pas encore clair.

