Russell Westbrook et James Harden demandent aux fans de prendre des précautions de sécurité

Les stars des Houston Rockets et les anciens MVP Russell Westbrook et James Harden ont chacun utilisé leur vaste plate-forme Twitter ce week-end pour demander des précautions de sécurité au milieu de l’épidémie mondiale de coronavirus (COVID-19).

Les matchs de la NBA sont interrompus jusqu’à la mi-avril au moins alors que les autorités sanitaires américaines tentent de mieux gérer la situation. Selon le New York Times, les données du dimanche matin indiquaient 2 808 cas de coronavirus aux États-Unis, dont 59 décès.

En réponse, Westbrook a déclaré à ses 6,3 millions de followers sur Twitter qu’il était important d’écouter les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“S’il vous plaît tout le monde, restez en sécurité là-bas”, a écrit Westbrook. “Ce sont des temps fous, et nous devons tous faire attention les uns aux autres.”

La citation de réponse de Westbrook a tweeté un message exhortant les Américains à acheter fidèlement alors qu’ils se préparent à la pandémie de COVID-19, étant donné l’impact immense qu’une réduction de la demande peut avoir sur les petites entreprises.

Pendant ce temps, le message de Harden comprenait une infographie avec des détails sur l’importance de se laver les mains à plusieurs reprises avec du savon et de l’eau, ou en utilisant un désinfectant à base d’alcool. “Soyez en sécurité ici, les gens”, a écrit Harden à ses 6,7 millions de fidèles, accompagné d’un emoji de prière.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a déclaré jeudi que tous les joueurs des Rockets étaient en bonne santé à ce moment-là. Alors que les entraînements individuels sont encouragés pendant la pause pendant que les joueurs tentent de rester en forme de basket-ball, les entraînements en équipe ne sont pas attendus jusqu’à ce que la ligue ait une meilleure idée de sa date de retour potentielle et lorsque le risque de rassemblements organisés diminue.

Pour le moment, les Rockets et les autres joueurs de la NBA semblent rester chez eux autant que possible, conformément aux recommandations des autorités sanitaires qui tentent de ralentir la propagation du virus.

.