Russell Westbrook et James Harden terminent le mois historique avec style

Avec 62 points combinés lors de la victoire de samedi soir à Boston, les gardes des Rockets de Houston, Russell Westbrook et James Harden, ont terminé avec style un mois historique de février.

Avec le match du 29 février dans les livres, Westbrook et Harden ont chacun récolté en moyenne plus de 30 points et cinq passes décisives par match en février.

Cela fait des anciens MVP et des All-Stars de 2020 la première paire de coéquipiers de l’histoire de la NBA pour chaque moyenne de points et de passes décisives par match au cours du même mois civil (avec un minimum de cinq matchs).

Westbrook et Harden se sont classés respectivement deuxième et troisième de toute la NBA en février. Westbrook a récolté en moyenne 33,4 points sur 54,9% des tirs pour le mois, y compris un clip de 40% sur une plage de 3 points. Tous ces chiffres sont ses meilleurs résultats au cours de n’importe quel mois de la saison 2019-2020.

Westbrook a également enregistré une moyenne de 7,3 rebonds, 6,0 passes décisives et 1,8 interceptions en février, et les Rockets étaient de +9,3 à chaque match au cours de ses minutes.

Pendant ce temps, Harden a marqué 31,9 points par match en février avec 46,2% de tirs et 37,3% avec 3 points. Il a également ajouté 7,9 passes décisives, 6,5 rebonds et 1,7 interception par match. C’est un vrai revirement par rapport à janvier, lorsque Harden a tiré à seulement 35,5% du terrain et 27,0% sur 3 points.

Sur une base par match, les Rockets étaient de +9,7 pendant les minutes de Harden.

Une grande différence pour les Rockets au sujet du mois de février était que Clint Capela, leur ancien centre de départ, n’a pas joué une seule minute. Avec le passage à une gamme plus petite offrant un espacement accru au sol en attaque, Westbrook et Harden ont profité des voies de circulation ouvertes.

Mieux encore, les statistiques d’élite de Harden et Westbrook étaient étroitement corrélées avec les victoires de l’équipe. Les Rockets (39-20) ont terminé le mois 9-2, avec les seules défaites le 7 février à Phoenix (quand Westbrook n’a pas joué) et le 9 février contre l’Utah sur un fou furieux Bojan Bogdanovic.

Après être entrés en février à 3,5 matchs des Denver Nuggets et des Los Angeles Clippers pour la deuxième place de la Conférence Ouest, ils ont terminé le mois à un match seulement des deux équipes.

Ils Rockets sont également en hausse de 3,5 matchs en ce moment sur les Mavericks de Dallas pour le titre de la division sud-ouest, ce qui pourrait s’avérer critique pour l’ensemencement en séries éliminatoires et à des fins de bris d’égalité. En février, Houston n’a mené les Mavs que par un demi-match au classement.

Désormais, avec six victoires consécutives, Westbrook et Harden chercheront à poursuivre leur route vers la victoire en mars, qui commencera lorsque les Rockets visiteront les New York Knicks (18-42) lundi soir. Le départ du Madison Square Garden est prévu à 18h00. Central.

