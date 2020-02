Russell Westbrook et sa perte de papier incompréhensible qui lui ont coûté l’expulsion

Russell Westbrook péchant toujours d’un manque flagrant de cohérence au niveau mental dans quelles situations. Avec le match pratiquement gagné, battant 35 points pour Guerriers de l’état d’or, la base de Houston Rockets Il a affronté Klay Thompson et d’autres membres de l’équipe de Bay. “Ils ont commencé à me provoquer de mauvaises paroles envers moi. Je suis un gars émotif et il semble que les arbitres ne me permettent pas de faire quoi que ce soit. Fais ce que je fais finit toujours par ressembler au méchant, mais fais un travail pour être plus calme et responsable de mes actions “, a déclaré un homme qui a été expulsé pour avoir reçu deux techniques. “Je ne m’accuse devant personne, je n’ai pas été éduqué comme ça, mais je dois apprendre à contrôler mes émotions. Je ne peux pas laisser les arbitres et les provocations affecter mon humeur et mon jeu”, a-t-il déclaré à ESPN à la fin du match.

Westbrook éjecté après avoir remporté la deuxième technique – pic.twitter.com/BCYUd1SqJT

– Rapport Bleacher (@BleacherReport) 21 février 2020

.