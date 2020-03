Russell Westbrook explique la «bénédiction» des efforts de secours du COVID-19

La star des Houston Rockets, Russell Westbrook, affirme que sa plateforme lui donne une occasion unique de redonner aux autres au milieu des crises de santé publique et économiques résultant du coronavirus (COVID-19).

Plus tôt cette semaine, Westbrook a annoncé son don au Fonds Angeleno de la ville de Los Angeles, organisé par le maire de la ville pour aider les familles nécessiteuses à surmonter les difficultés financières de la pandémie.

Jeudi, lors d’une apparition sur Good Morning America (GMA) d’ABC, le natif de Los Angeles a expliqué les motivations de son geste.

J’en suis excité. La campagne Angeleno est quelque chose que moi, ma fondation et ma famille apprécions beaucoup. C’est de trouver des moyens de donner de l’argent et d’accéder aux familles et aux personnes dans le besoin, en particulier dans un moment comme celui-ci.

On a demandé à Westbrook, âgé de 31 ans – qui passe du temps pendant la pause de la NBA à son domicile de intersaison à Los Angeles avec sa femme et ses trois enfants – ce que cela signifiait de redonner à sa ville natale. Il a répondu:

C’est une bénédiction. Je pense qu’on vous a donné une plateforme, vous devez trouver des moyens de donner aux autres. Dans des moments comme celui-ci, vous devez trouver des moyens de toucher immédiatement autant de personnes que possible, et je pense que c’est la meilleure façon de le faire jusqu’à présent.

Les dons peuvent être faits en envoyant un SMS à LALove au 21000 ou sur le site Web mayorsfundla.org. “Vous pouvez faire un don là-bas, envoyer un SMS là-bas, et c’est très facile et très simple à faire”, a déclaré Westbrook, dont les efforts caritatifs sont menés à travers son Why Not? Fondation.

“Ma plus grande chose maintenant est d’avoir un impact et d’inspirer autant de personnes que possible”, a déclaré le MVP 2017 de la NBA. «J’essaie de trouver plus de moyens de donner aux gens de l’espoir, de la confiance, un sentiment de fanfaron à eux-mêmes qu’ils peuvent faire et de se décider à faire tout ce qu’ils veulent faire dans le monde.»

L’ancien vice-président américain Joe Biden, qui est également le favori pour la nomination présidentielle démocrate de 2020, a cité les efforts de Westbrook comme un exemple du «caractère du peuple américain» en intensifiant pendant une crise et en «faisant ce qu’ils peuvent pour aider ceux dans le besoin.”

Outre des causes philanthropiques, Westbrook profite également de ses congés inattendus en aidant à élever ses trois jeunes enfants avec sa femme, Nina. Historiquement, mars et avril sont des mois extrêmement occupés pour les joueurs de la NBA, mais 2020 est une exception évidente – et Westbrook semble tirer le meilleur parti d’une situation étrange.

De son temps prolongé à la maison, Westbrook a déclaré à GMA:

C’était super. Mes enfants, je suis presque sûr qu’ils l’apprécient tellement. C’est quelque chose que j’aime vraiment – avoir la chance de me réveiller avec eux tous les matins.

faire un travail incroyable pour élever nos enfants pendant mon absence, et donc je suis excité, je suis béni d’être à la maison avec la famille et je m’amuse.

Westbrook a ajouté qu’il aidait avec les «tâches quotidiennes» autour du ménage qui seraient normalement laissées à Nina, s’il jouait aux matchs de la NBA dans divers endroits aux États-Unis.

