Russell Westbrook explique la fausse idée de James Harden

Dans une interview avec Mark Anthony Green de GQ publiée mardi, le gardien des Rockets de Houston, Russell Westbrook, explique ce qu’il considère comme la plus grande idée fausse concernant la co-star James Harden.

L’interview se concentre principalement sur les habitudes de mode du duo MVP, avec Westbrook et Harden partageant la couverture du magazine March. Mais il y a aussi beaucoup de discussions et de réflexions sur le basket-ball.

Concernant la plus grande idée fausse sur Harden, Westbrook a déclaré:

Je pense que cela a à voir avec la façon dont il joue et si c’est bénéfique pour les gens autour de lui. Je connais ses intentions et je comprends son jeu. Comme si vous êtes capable de marquer et de faire ce que vous voulez à votre guise, vous devriez pouvoir le faire. Tu sais ce que je dis? Si vous demandez à d’autres basketteurs, ils diront: “Eh bien, nous ne pouvons pas le garder.” C’est pourquoi nous.

Plus tard dans l’interview, on a demandé à Harden ce qu’il pensait des critiques selon lesquelles son style de jeu pouvait limiter la productivité de son équipe.

Réponse de Harden:

Vous regardez donc Shaquille O’Neal, Tim Duncan, Michael Jordan… ils sont ISO, non? Tim Duncan et Shaq étaient de gros hommes, alors ils étaient ISO dans le post. C’est la même chose que l’ISO sur l’aile. Le but est de dessiner une double équipe, de créer une opportunité pour vos coéquipiers et de leur donner un coup ouvert. Eh bien, mon ISO est en haut de l’étage. Et maintenant, nous avons des équipes doubles, des équipes triples. Et tous les différents types de défenses pour pouvoir essayer de nous garder. Eh bien, c’est la même chose. Nous sommes en haut de l’étage pour l’ISO, et je reçois une double équipe et je le balance, nous obtenons un tir ouvert. Quand Tim Duncan a posté, ils l’ont doublé, il l’a expulsé, swing, ouvert trois à son coéquipier. “Oh, c’est une bonne offense.” Eh bien, c’est la même chose.

Harden mène la NBA avec une moyenne de 35,3 points par match cette saison, avec 7,3 passes décisives. Pendant ce temps, Westbrook affiche une moyenne de 27,2 points, 8,0 rebonds et 7,2 passes décisives. Ils sont le duo le plus performant de la ligue et sont actuellement en passe de devenir la première paire de coéquipiers de l’histoire de la NBA avec en moyenne au moins 25 points et sept passes décisives.

Harden, Westbrook et le reste des Rockets (34-20) retournent à l’action après la longue pause des étoiles jeudi à Golden State (12-43).

Ce match débute à 21 h 30. Central, avec une diffusion nationale exclusive sur TNT. Houston entre après avoir remporté cinq des sept matchs.

